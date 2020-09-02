Приветствуем участников Национального чемпионата!

Напомним, в этом году из-за пандемии отборочные соревнования для участия в финале Национального чемпионата прошли в дистанционном формате. Ленинградскую область представляли 15 студентов и школьников по 13 компетенциям. Площадками для демонстрации их профессиональных навыков стали семь организаций профессионального образования, в том числе Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского.

В стенах колледжа свои навыки продемонстрировали победитель IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Дошкольное воспитание» студентка Гатчинского педколледжа Любовь Понкратова, победитель регионального чемпионата в компетенции «Преподавание в младших классах» выпускница Гатчинского педколледжа Анастасия Ундуск и студентка педколледжа Елизавета Куликова, которая выступала в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес». Учащаяся Гатчинского лицея № 3 Анна Тиханова выступала в компетенции «Дошкольное воспитание – юниоры». Победительница компетенции «Преподавание в младших классах – юниоры» Арина Исаева из Гатчинской средней школы № 7 не проходила отборочных соревнований, так как они не были предусмотрены, она сразу же прошла в финал.

В результате в финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» вышли 34 молодых профессионала и юниора Ленинградской области по 26 компетенциям, которые выступят на 13 площадках образовательных организаций. Среди них – гатчинцы Анна Тиханова и Арина Исаева.

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) продет с 6 по 21 сентября 2020 года также в дистанционном формате. Всего в национальном первенстве выступят более 2800 человек из всех 85 субъектов Российской Федерации, которые примут участие в соревнованиях по 130 компетенциям (юниоры – по 71). Таким образом, финал национального чемпионата 2020 года станет самым масштабным не только в России за все восемь лет проведения, но и во всем мире.

Гала-приветствие участникам Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ленинградской области в субботу, 5 сентября, можно посмотреть на следующих платформах:

- www.championshiplo.ru

- https://vk.com/worldskills47

- https://ok.ru/group/56495910158359

- https://www.youtube.com/channel/UCJCbSp_hgki8m7ib7Q5ncJA