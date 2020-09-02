Приветствуем участников Национального чемпионата!

Напомним,
в этом году из-за пандемии отборочные соревнования для участия в финале
Национального чемпионата прошли в дистанционном формате. Ленинградскую область
представляли 15 студентов и школьников по 13 компетенциям. Площадками для
демонстрации их профессиональных навыков стали семь организаций
профессионального образования, в том числе Гатчинский педагогический колледж
им. К.Д. Ушинского.
В
стенах колледжа свои навыки продемонстрировали победитель IV Открытого
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Дошкольное
воспитание» студентка Гатчинского педколледжа Любовь Понкратова, победитель
регионального чемпионата в компетенции «Преподавание в младших классах» выпускница
Гатчинского педколледжа Анастасия Ундуск и студентка педколледжа Елизавета
Куликова, которая выступала в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес».
Учащаяся Гатчинского лицея № 3 Анна Тиханова выступала в компетенции
«Дошкольное воспитание – юниоры». Победительница компетенции «Преподавание в
младших классах – юниоры» Арина Исаева из Гатчинской средней школы № 7 не
проходила отборочных соревнований, так как они не были предусмотрены, она сразу
же прошла в финал.
В результате в финал VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» вышли 34 молодых профессионала и юниора Ленинградской
области по 26 компетенциям, которые выступят на 13 площадках образовательных
организаций. Среди них – гатчинцы Анна Тиханова и Арина Исаева.
Финал VIII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) продет с 6 по 21 сентября 2020
года также в дистанционном формате. Всего в национальном первенстве выступят
более 2800 человек из всех 85 субъектов Российской Федерации, которые примут
участие в соревнованиях по 130 компетенциям (юниоры – по 71). Таким образом,
финал национального чемпионата 2020 года станет самым масштабным не только в
России за все восемь лет проведения, но и во всем мире.
Гала-приветствие участникам Финала VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ленинградской области
в субботу, 5 сентября, можно посмотреть на следующих платформах:
- www.championshiplo.ru
- https://vk.com/worldskills47
- https://ok.ru/group/56495910158359
- https://www.youtube.com/channel/UCJCbSp_hgki8m7ib7Q5ncJA