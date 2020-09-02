В добрый путь!

Компанию первоклассникам и 11-классникам составили ученики 5-3 класса, который полностью сформирован из новичков. Школьного двора для такого числа участников хватило, чтобы соблюсти все меры предосторожности.

Учеников, педагогов и родителей приветствовали директор школы Янина Безродная и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- 1 сентября 2020 года – это совершенно особенный день, - отметила Людмила Нещадим. – Я хочу поблагодарить педагогов, учеников и родителей за то, что в прошлом учебном году мы с вами сдали, пожалуй, самый неожиданный экзамен, перейдя одномоментно на дистанционное обучение. Конечно, вопросов было очень много, всем было очень нелегко, но мы этот экзамен сдали достойно. Этот период нас многому научил. Хочу выразить слова благодарности в лице присутствующих здесь учителей всему педагогическому сообществу Гатчинского района, поскольку пришлось потратить очень много усилий и найти самый нестандартные подходы и решения для того, чтобы мы начали новый учебный год в обычном формате. Есть, безусловно, определенные ограничения, и я очень рассчитываю, уважаемые родители и дети, что вы с пониманием отнесетесь к этим изменениям.

На сегодняшний день Гатчинский муниципальный район остается одним из лидеров образовательной системы Ленинградской области. В минувшем учебном году у нас 83 золотых медалиста. Из 55 учеников региона, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, 10 – это выпускники из Гатчинского района, среди которых и выпускница школы № 8.

Людмила Николаевна поздравила педагогов, учеников и родителей с наступившим новым учебным годом.

- Я желаю нашему большому кораблю успешного плавания. Я не желаю штиля, потому что это, пожалуй, для нас будет означать застой. Я желаю именно активного интересного путешествия в страну знаний, – сказала глава администрации.

Директор школы не только поздравила всех педагогов, учеников и родителей с Днем знаний, но и рассказала, что минувший учебный год ученики школы традиционно окончили с высокими показателями. Все выпускники успешно сдали экзамены и абсолютно все поступили в высшие учебные заведения. В активе учеников школы – победы на муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников, многочисленные награды на творческих конкурсах, в которых участвуют воспитанники дополнительного образования.

Традиционно на линейке прозвучали и стихи в исполнении первоклассников, и напутствия выпускников. Был школьный вальс 11-классников и зажигательный танец от хореографической студии "Солнышко". И вот звенит первый в новом учебном году школьный звонок. В добрый путь!

Елена Суралёва