«Дым над водой»: рок-энд-классика в Гатчине

Накануне фестиваля в ТАСС (Санкт-Петербург) организаторы рассказали об особенностях его проведения.

Напомним, фестиваль «Дым над водой» проводится в Ленинградской области в третий раз. На фестивале в Гатчине можно будет услышать не только классический русский рок, но и популярную классику, и кроссовер-версии мировых хитов Metallica, Scorpions, Queen, Deep Purple в классическом звучании симфонического оркестра «Таврический».

- Наш фестиваль молодой, но он уже успел вместить в себя очень много событий, - говорит художественный руководитель и идеолог фестиваля Михаил Голиков. - В этом году мы составили очень интересную программу. Наш фестиваль традиционно состоится в естественном амфитеатре, внутри ландшафта Приоратского парка. И вы наверняка ощутите удивительную гармонию с природой буквально в центре большого, успешно развивающегося города и почувствуете особую атмосферу, которую мы для вас создаем на фестивале «Дым над водой».

Как рассказал Михаил Голиков, основная сцена будет установлена с одной стороны Филькина озера. На противоположной стороне озера будут располагаться зрительский «партер», зона для отдыха и прогулок. Как пообещал Михаил Голиков, уровень комфорта для зрителей будет таким, словно они находятся в приятном концертном зале, очень свежем и необычном.

- Программа фестиваля начнется в полдень на основной сцене – конечно, с оркестра, с классики, - отметил Михаил Голиков. - И мы сразу зададим экспозицию соединения классической музыки и рока. Напомню, что идея фестиваля состоит в том, чтобы показать, насколько близки, на самом деле, эти два совершенно полярные жанра, как много их объединяет – и идеи, и энергетика, и фактура. И симфонический оркестр является своего рода связующей нитью, мостом, который позволяет соединить их, погружая любителей музыки в море совершенно новых ощущений.

Программа фестиваля

Программа концерта условно разделена на три части.

В первой части - «детской» - выступят самые юные участники фестиваля. Рок-программу фестиваля откроет группа старшеклассников из Санкт-Петербурга «Тяни-Толкай». Затем на сцену выйдут хорошо известный всем детям и их родителям по сериалу «Смешарики» джаз-поп-рок-оркестр «СмешБэнд» Марины Ланды.

В дневной части программы выступят три совершенно разных рок-коллектива - группа «Добраночь» из Санкт-Петербурга (рок в балканском стиле), «Ангел НеБес» (классический рок в лучших традициях Санкт-Петербурга), «Nytt Land» из Омска (этно-рок в скандинавском стиле).

В 17.30 начнется гала-концерт, в котором участвуют легенды русского рока Сергей Чиграков (Чиж) и группа «Чиж & Co», Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы». На концерте также будет представлена академическая, оперная музыка в исполнении солистов Мариинского театра, джазовая музыка в исполнении замечательной грузинской певицы Этери Бериашвили. Одним из открытий фестиваля станет выступление победителя шоу «Голос» 2019 года Аскера Бербекова. Вести шоу будет фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша.

Как подчеркнул Михаил Голиков, на фестивале обязательно будут затронуты две важные темы.

- Во-первых, это музыка Виктора Цоя, которого мы недавно вспоминали в связи с тридцатилетием его трагической гибели, - отметил он. - Его музыка уже давно стала народной, и мы не только услышим на фестивале его песни, но и, возможно, споем их вместе. Также мы хотим уделить особенное внимание нашим ангелам – нашим врачам, которые в это сложное для всех нас время борются с коронавирусом.

По словам Михаила Голикова, на гала-концерте на сцену поднимется целая группа музыкантов, составленная из действующих врачей, которые в наши дни спасают людей от коронавирусной инфекции. Специально к этому фестивалю они подготовили две композиции с оркестром.

«Музыкальный шатёр» для спокойной музыки

Параллельно с большой сценой на фестивале будет открыта большая музыкальная «гостиная» - для тех, кто предпочитает классику или просто устал от яркой рок-музыки и хочет окунуться в более камерную атмосферу фестиваля.

Музыкальная «гостиная» будет располагаться рядом с Приоратским дворцом. Там с 13 до 17 часов можно будет послушать спокойную классическую или джазовую музыку и встретиться с замечательным петербургским композитором Муратом Кабардоковым. Также в «музыкальном шатре» покажут культовую немую черно-белую ленту тридцатых годов прошлого века «Человек с киноаппаратом».

Безопасность

Особое внимание организаторы уделили вопросам эпидемиологической безопасности. Количество сидячих мест в партере не будет превышать рекомендованное для такого рода мероприятий - четырехсот мест. Обширное пространство Приоратского парка позволит гостям фестиваля рассредоточиться и избежать нежелательных скоплений на маршрутах фестиваля.

- Мы просим всех наших гостей соблюдать все необходимые меры предосторожности, - сказал председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой. - Мы со своей стороны все необходимое организуем и предоставим. Будет термометрия. Разумеется, можно и нужно приходить в защитных масках — некоторое количество масок предоставим и мы.

Вход на все мероприятия свободный. Фестиваль начнется в 12:00 и завершится в 20:30 салютом и огненным шоу.