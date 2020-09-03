Жителей Войсковицкого поселения поблагодарили за активность

С 93-й годовщиной образования Ленинградской области и Гатчинского района собравшихся поздравили руководители Гатчинского района и депутаты Законодательного собрания Ленобласти.

- Сердечно поздравляем жителей Войсковицкого сельского поселения с праздником, благодарим за активную жизненную позицию и участие в развитии родного поселения и Ленинградской области. Сегодня мы видим стабильный экономический рост нашего региона, твердые социальные гарантии и большие перспективы. А благодаря активному участию в региональных программах появляются новые социальные объекты, ремонтируются дороги и дворы, развивается спорт и молодежная политика, - отметил первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов.

За пять лет общий объем инвестиций в экономику Войсковицкого поселения составил более полумиллиарда рублей. Расширяет производственные мощности предприятие по производству салфеток и гигиенической продукции ООО «Торус». Вводит в эксплуатацию новые цеха предприятие ООО «Байкал». Хозяйство «Акваферма» занимается выращиванием осетра в установках с замкнутой системой водоснабжения и планирует увеличить мощности до 50 тонн в год.

Глава администрации Войсковицкого сельского поселения Евгений Воронин рассказал об основных результатах развития поселения за последние пять лет. Так, было реконструировано и вновь построено более 10 км сетей уличного освещения, отремонтированы центральная площадь в п. Войсковицы и обустроена пешеходная зона, проезды восьми дворовых территорий МКД и все центральные проезды, четыре километра дорог в частном секторе. На федеральной автодороге А-120 оборудован пешеходный тротуар до частного сектора, оборудовано уличное освещение в границах населенных пунктов, отремонтированы дороги районного значения: подъезд к д. Карстолово и подьезд к городку Борницкий Лес. Также проведен капитальный ремонт Дома культуры, построены детские и спортивные площадки.

В перспективе в Войсковицах будет построена амбулатория, завершен ремонт всех дворовых территорий многоквартирных домов, планируется обустроить общественные территории в п. Войсковицы рядом с Центром культуры и спорта и в п. Новый Учхоз «Танковая аллея».

В завершении встречи состоялась церемония награждения жителей Войсковицкого поселения.

Пресс-служба администрации Гатчинского района