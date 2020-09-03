Жителей Войсковицкого поселения поблагодарили за активность

С 93-й годовщиной
образования Ленинградской области и Гатчинского района собравшихся поздравили
руководители Гатчинского района и депутаты Законодательного собрания
Ленобласти.
- Сердечно
поздравляем жителей Войсковицкого сельского поселения с праздником, благодарим
за активную жизненную позицию и участие в развитии родного поселения и
Ленинградской области. Сегодня мы видим стабильный экономический рост нашего
региона, твердые социальные гарантии и большие перспективы. А благодаря
активному участию в региональных программах появляются новые социальные
объекты, ремонтируются дороги и дворы, развивается спорт и молодежная политика,
- отметил первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей
Голованов.
За пять лет общий
объем инвестиций в экономику Войсковицкого поселения составил более
полумиллиарда рублей. Расширяет производственные мощности предприятие по
производству салфеток и гигиенической продукции ООО «Торус». Вводит в
эксплуатацию новые цеха предприятие ООО «Байкал». Хозяйство «Акваферма»
занимается выращиванием осетра в установках с замкнутой системой водоснабжения
и планирует увеличить мощности до 50 тонн в год.
Глава
администрации Войсковицкого сельского поселения Евгений Воронин рассказал об
основных результатах развития поселения за последние пять лет. Так, было
реконструировано и вновь построено более 10 км сетей уличного освещения,
отремонтированы центральная площадь в п. Войсковицы и обустроена пешеходная
зона, проезды восьми дворовых территорий МКД и все центральные проезды, четыре
километра дорог в частном секторе. На федеральной автодороге А-120 оборудован
пешеходный тротуар до частного сектора, оборудовано уличное освещение в
границах населенных пунктов, отремонтированы дороги районного значения: подъезд
к д. Карстолово и подьезд к городку Борницкий Лес. Также проведен капитальный
ремонт Дома культуры, построены детские и спортивные площадки.
В перспективе в
Войсковицах будет построена амбулатория, завершен ремонт всех дворовых
территорий многоквартирных домов, планируется обустроить общественные
территории в п. Войсковицы рядом с Центром культуры и спорта и в п. Новый Учхоз
«Танковая аллея».
В завершении
встречи состоялась церемония награждения жителей Войсковицкого поселения.
Пресс-служба
администрации Гатчинского района