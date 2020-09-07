Финал «Молодых профессионалов» стартовал с Книги рекордов Гиннесса

Во флешмобе приняли участие тысячи человек из разных регионов России и стран мира. В результате установлено новое достижение для Книги рекордов Гиннесса по самой длинной цепочке онлайн «Дай пять!» – 5069 участников. В прямом эфире официальный представитель Книги рекордов Гиннесса признала новый мировой рекорд.

Национальный чемпионат WorldSkills Russia проводится ежегодно с 2013 года и является самым значимым всероссийским соревнованием профессионального мастерства. Первенство проходит в рамках национального проекта «Образование». В 2020 году в соревнованиях принимают участие более 2800 участников со всей страны, а также 26 стран мира. Нацфинал WorldSkills Russia в этом году станет самым масштабным за все время проведения мероприятия.

- Прорыв для России – это сегодня главная национальная цель, которая объявлена президентом нашей страны. И вы, молодые люди, являетесь ее полноценными исполнителями, способны достичь высот и продвинуть эту национальную цель. Это год пандемии, когда все столкнулись с небывалыми ограничениями. Но мы не просто решили проводить национальный чемпионат, а мы его проводим при большом количестве участников: их сегодня 2800, - отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в онлайн-приветствии участникам нацфинала WorldSkills Russia.

Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов в своем приветствии сказал, что каждый участник чемпионата – уже победитель.

- Вас отобрали в региональных чемпионатах. Проявите свое мастерство так, чтобы и в этом чемпионате вы смогли выиграть, а значит, получить шанс попасть в национальную сборную. А те, кому не удастся выиграть этот чемпионат, поймите: любое соревнование дает вам навыки, знания и знакомства, – сказал.

В рамках финала VIII Национального чемпионата соревнования в дистанционно-очном формате пройдут по 129 компетенциям, для юниоров – по 71 (еще по 1 компетенции состязания прошли очно в марте 2020 года) по семи блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

На церемонии выступили артисты Сергей Лазарев и НAZИМA. Об истории Кузбасса как принимающего региона благодаря онлайн-формату стало возможным рассказать в видеоэкскурсии, которую провели известные персоны, родившиеся на этой земле: актер Владимир Машков, актер и режиссер Евгений Гришковец, телеведущий Вадим Такменев. Песня Олега Газманова «Кузбасс», сопровождавшая церемонию открытия, является неофициальным гимном региона.

Перед участниками финала выступил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, отметив, что Кузбасс два года готовился к этому чемпионату.

- Мы готовы технически проводить в онлайн-режиме все этапы чемпионата, готовы площадки. У нас привлечены одни из лучших экспертов для работы в этом чемпионате. Мы хотим показать всем наш Кузбасс, замечательный, красивый, развивающийся регион, в котором есть возможности учиться и работать, - сказал Сергей Цивилев.

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» завершится 21 сентября 2020 года. напомним, что в финале принимают участие и гатчинцы.

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА