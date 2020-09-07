Урок Доброты от гатчинских школьников

Классный
руководитель 7-1 класса Гатчинской школы №4 Е.В. Райцева предложила нам, своим
ученикам, вместо цветов сделать пожертвование в фонд «Вера» в пользу
неизлечимо больных детей.
Конечно, мы с
радостью поддержали инициативу учителя и подарили ей один букет вместо десятка.
Сэкономленные на цветах деньги наш класс отправил в виде пожертвования в
помощь неизлечимо больным детям.
Наш первый урок в
этом учебном году стал уроком Добра. Мы говорили о том, что такое благотворительность,
как важно помогать другим, быть чутким и внимательным по отношению к
окружающим. Приносить людям радость и пользу – это так важно!
Арина Шарапова,
ученица 7-1 класса