Урок Доброты от гатчинских школьников

Классный руководитель 7-1 класса Гатчинской школы №4 Е.В. Райцева предложила нам, своим ученикам, вместо цветов сделать пожертвование в фонд «Вера» в пользу неизлечимо больных детей.

Конечно, мы с радостью поддержали инициативу учителя и подарили ей один букет вместо десятка. Сэкономленные на цветах деньги наш класс отправил в виде пожертвования в помощь неизлечимо больным детям.

Наш первый урок в этом учебном году стал уроком Добра. Мы говорили о том, что такое благотворительность, как важно помогать другим, быть чутким и внимательным по отношению к окружающим. Приносить людям радость и пользу – это так важно!

Арина Шарапова, ученица 7-1 класса