9 сентября отключат свет в Гатчинском районе

9 сентября отключат свет в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     08 Sep 2020

Большеколпанское СП:

09.09.20 с 09.00 до 17.00

д. Лядино, д. Вакколово.

 

Сиверское ГП:

09.09.20 с 09:00 до 18:00

Большево.

        

Кобринское СП:

09.09.20 с 09:00   до 17:00    

п. Карташевская,

д. Руново.           

 

Пудостьское СП:

09.09.20 с 10:00 до 17:00

д. Ивановка, д. 5, 6, 7, 8.

 

Пудомягское СП:

09.09.20 с 09.00 до 18.00

д. Корпикюля, ул. Центральная,

д. Антелево,

10.09.20 с 00.00 до 23.00 дважды на 30минут

д. Пудомяги частично, д. Вярлево.

11.09.20 с 10:00 до 18:00.

массив Лукаши, «ПКС» Западное», Стадион д.2,

д. Вярлево, ул. Дорожная, д. 2А,4,4А.

 

10.09.20 с 10.00 до 18.00

Сусанинское СП:

п.ст. Владимирская, ул. Петровская, Городская

п. Кобралово ул. Юности

«Березовая роща», СНТ Виктория, сад-во «Железнодорожник»,

СНТ «Береза», сад-во «Строитель», СНТ «Прибой».

 

Таицкое ГП:

11.09.20 с 10.00 до 17.00

Куталия, производственно-складская база д. Малая Ивановка.

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+