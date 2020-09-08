9 сентября отключат свет в Гатчинском районе

Большеколпанское СП:
09.09.20 с 09.00 до 17.00
д. Лядино, д. Вакколово.
Сиверское ГП:
09.09.20 с 09:00 до 18:00
Большево.
Кобринское СП:
09.09.20 с 09:00 до 17:00
п. Карташевская,
д.
Руново.
Пудостьское СП:
09.09.20 с 10:00 до 17:00
д. Ивановка, д. 5, 6, 7, 8.
Пудомягское СП:
09.09.20 с 09.00 до 18.00
д. Корпикюля, ул. Центральная,
д. Антелево,
10.09.20 с 00.00 до 23.00 дважды на 30минут
д. Пудомяги частично, д. Вярлево.
11.09.20 с 10:00 до 18:00.
массив Лукаши, «ПКС» Западное», Стадион д.2,
д. Вярлево, ул. Дорожная, д. 2А,4,4А.
10.09.20 с 10.00 до 18.00
Сусанинское СП:
п.ст. Владимирская, ул. Петровская, Городская
п. Кобралово ул. Юности
«Березовая роща», СНТ Виктория, сад-во «Железнодорожник»,
СНТ «Береза», сад-во «Строитель», СНТ «Прибой».
Таицкое ГП:
11.09.20 с 10.00 до 17.00
Куталия, производственно-складская база д. Малая Ивановка.