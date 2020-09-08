Украл кредитку и снял деньги

Украл кредитку и снял деньги

У жителя Гатчинского района похитили кредитную карту. Воспользовавшись добычей, вор начал снимать деньги – и в итоге оказался в изоляторе временного содержания.

Рубрики : Криминал     08 Sep 2020

3-го сентября в Войсковицкий отдел полиции обратился 46-летний житель деревни Тойворово: 1-го числа он дома обнаружил отсутствие кредитной карты на свое имя. После этого на телефон ему пришли уведомления о снятии денежных средств в сумме более 115 тысяч рублей. Согласно банковской выписке, снятие денег было произведено на Аэродроме, на улице Генерала Кныша.

По факту кражи с банковского счета было возбуждено уголовное дело. Работая по горячим следам, сотрудники уголовного розыска задержали за совершение данного преступления в Гатчине, на площади Варшавского вокзала 27-летнего жителя деревни Туганицы Василия Б., ранее судимого за кражу. Гражданина Б. полностью изобличили и поместили в ИВС.

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