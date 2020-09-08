Украл кредитку и снял деньги

3-го сентября в Войсковицкий отдел полиции обратился
46-летний житель деревни Тойворово: 1-го числа он дома обнаружил отсутствие
кредитной карты на свое имя. После этого на телефон ему пришли уведомления о
снятии денежных средств в сумме более 115 тысяч рублей. Согласно банковской
выписке, снятие денег было произведено на Аэродроме, на улице Генерала Кныша.
По факту кражи с банковского счета было возбуждено уголовное
дело. Работая по горячим следам, сотрудники уголовного розыска задержали за
совершение данного преступления в Гатчине, на площади Варшавского вокзала
27-летнего жителя деревни Туганицы Василия Б., ранее судимого за кражу.
Гражданина Б. полностью изобличили и поместили в ИВС.