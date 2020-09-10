Донорский субботник пройдет в Гатчине

В эту субботу, 12
сентября, с 8:30 до 12:00 по адресу: г. Гатчина. ул. Рощинская, д. 15 «Б»,
пройдет 3 этап марафона «#ОставайсяДонором», организованный «Молодежкой
Общероссийского Народного Фронта» совместно со Службой крови ФМБА России.
Сентябрь – сезон
отпусков. Отмены корпоративных донорских дней, ввод ограничительных мер —
привели к тому, что поток доноров резко сократился. Но, вместе с тем, ситуации,
требующие экстренного переливания крови и компонентов, могут возникнуть в любой
момент. Банк крови Ленинградской области нуждается в пополнении.
Акция
««#ОставайсяДонором» имеет федеральный статус и проходит в 85 регионах РФ. В
мероприятии примут участие «Российские студенческие отряды», «Молодежка ОНФ» и
другие общественные организации.