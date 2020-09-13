И вновь прирост новых заболевших коронавирусом

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за два минувших дня подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина (+2)

- д. Малое Верево (+3)

- п. Тайцы (+1)

- п. Сивесркий (+1)

В целом по Гатчинскому району на 13 сентября коронавирусная инфекция подтверждена у 1939 человек, 1365 из их числа – 70,4 % - выздоровели, зарегистрировано 25 летальных исходов.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 549 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 13 сентября коронавирусная инфекция была диагностирована у 7265 человек (в том числе 37 заболели за минувшие сутки), 4833 человека поправились, 86 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 66,5 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 717 человек (выздоровели 580),

- г. Коммунар – 136 человек (выздоровели 72),

- п. Вырица – 114 человек (выздоровели 90),

- п. Сиверский – 113 человек (выздоровели 88),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Тайцы – 62 человека (выздоровели 33),

- п. Новый Свет – 58 человек (выздоровели 46),

- д. Малое Верево – 37 человек (выздоровели 14),

- п. Дружная Горка – 36 человек (выздоровели 20),

- д. Большие Колпаны – 33 человека (выздоровели 16),

- п. Пудость – 32 человека (выздоровели 18),

- д. Лампово – 29 человек (выздоровел 21),

- с. Никольское – 28 человек (выздоровели 9)

- п. Войсковицы – 26 человек (выздоровели 15),

- д. Сяськелево – 21 человек (выздоровели 14),

- п. Терволово, д. Пудомяги – по 16 человек,

- д. Малые Колпаны, д. Новый Учхоз, п. Елизаветино – по 15 человек,

- д. Большое Рейзино, п. Мыза-Ивановка – по 13 человек,

- д. Белогорка – 12 человек (выздоровели 9),

- п. Семрино – 11 человек (выздоровели 7),

- д. Батово, п. Высокоключевой – 10 человек,

- д. Шпаньково, п. Лукаши – по 9 человек,

- д. Мины, д. Жабино, д. Монделево, п. Сусанино, д. Покровская – по 8 человек,

- с. Рождествено – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Пустошка, д. Меньково, Дружноселье, Старосиверская, п. Суйда – по 6 человек,

- д. Большое Верево, д. Тихковицы, д. Выра, д. Луйсковицы – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, Даймище, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, Кобралово, д. Вайялово, д. Черново, Новосиверская – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Парицы, д. Антелево, п. Пригородный, п. Новинка, Вайя – по 3 человека,

- п. Дивенский, д. Покровка, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, п. Борницкий лес, д. Тяглино, д. Корпиково, с. Слудицы – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь» - по 1 человеку.