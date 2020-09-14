Где отключат свет в Гатчинском районе 15 сентября?

15.09.20 с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
15.09.20 с 10.00 до 18.00
Пудомягское СП:
д. Корпикюля ч\с
15.09.20 с 00:00 до 23.00
дважды на 30 минут
Пудостьское СП:
д. Пеушалово, д. Лайдузи, СНТ
Автовец, СНТ Волна,
15.09.20 с 09:00 до 17:00
Сиверское ГП:
п. Сиверский, Комсомольский
проспект
15.09.20 с 09:00 до 17:00
Кобринское СП:
д. Кобрино, СНТ «Егерьское»,
«Лесное», Мельница»
15.09.20 с 09:00 до 17:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны, ул.
Старая, Средняя
15.09.20 с 09:00 до 15:00
Веревское СП:
д. Верево, д. Зайцево, д.
Дони, д. Пегелево, д. Коммолово, д.
Бугры,
д. Романовка, д. Ижора
17.09.20,18.09.20 с 10:00 до 18:00.
Пудомягское СП:
массив Лукаши, с-во «Комсомолец», Центральная дом 2
д. Вярлево, ул. Дорожная, д. 2А,4,4А.,
п. Лукаши ул. Средняя, Малая, Овражная