Где отключат свет в Гатчинском районе 15 сентября?

Где отключат свет в Гатчинском районе 15 сентября?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     14 Sep 2020

15.09.20 с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Корпикюля ул. Центральная      

 

15.09.20 с 10.00 до 18.00

Пудомягское СП:

д. Корпикюля ч\с

 

15.09.20 с 00:00 до 23.00 дважды на 30 минут

Пудостьское СП:

д. Пеушалово, д. Лайдузи, СНТ Автовец, СНТ Волна,                

 

15.09.20 с 09:00 до 17:00

Сиверское ГП:

п. Сиверский, Комсомольский проспект

 

15.09.20 с 09:00 до 17:00

Кобринское СП:

д. Кобрино, СНТ «Егерьское», «Лесное», Мельница»

 

15.09.20 с 09:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны, ул. Старая, Средняя

 

15.09.20 с 09:00 до 15:00

Веревское СП:

д. Верево, д. Зайцево, д. Дони, д. Пегелево, д. Коммолово, д.  Бугры,

д. Романовка, д. Ижора


17.09.20,18.09.20 с 10:00 до 18:00.

Пудомягское СП:

массив Лукаши, с-во «Комсомолец», Центральная дом 2

д. Вярлево, ул. Дорожная, д. 2А,4,4А.,

п. Лукаши ул. Средняя, Малая, Овражная

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