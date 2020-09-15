Сняли порчу на миллион

7-го сентября в УМВД России по Гатчинскому району
обратилась 77-летняя жительница Гатчины. Потерпевшая заявила, что утром две
незнакомые женщины украли у нее 1 млн 200 тысяч рублей и скрылись в неизвестном
направлении.
Преступление было совершено в начале одиннадцатого утра, в самом центре
города. На перекрестке Соборной и проспекта 25-го Октября к пенсионерке
обратилась незнакомая женщина: она спросила, как пройти к медицинскому центру.
Тут же завязался разговор, и незнакомка напугала ее авторитетным заявлением о
том, что деньги приносят беду и смертельную порчу. К беседе присоединилась еще
одна прохожая, и дело кончилось тем, что все трое они пошли к пенсионерке домой
– в квартиру на улице Рощинской.
Хозяйка собрала все имеющиеся в доме наличные – а это, без малого, 1,2
миллиона рублей, сложила деньги в мешок и хотела отправиться с ними в церковь –
ставить свечку и снимать порчу. Однако новые знакомые объяснили, что для
проведения полноценного обряда снятия порчи необходимо обойти вокруг дома в
полном одиночестве. Мешок с деньгами они любезно взяли к себе на хранение.
Когда пенсионерка вернулась из похода вокруг дома, ее новых приятельниц и
след простыл. Мошенницы скрылись вместе с деньгами, а облапошенная дама, придя
в себя, отправилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество, совершенное
в крупном размере.