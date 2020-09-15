В Лукашах из-за холодильника сгорела квартира

В Лукашах из-за холодильника сгорела квартира

С 8 по 15 сентября на территории Гатчинского муниципального района произошло шесть пожаров.

Рубрики : Происшествия     15 Sep 2020

8 сентября в посёлке Лукаши в одной из квартир многоквартирного жилого дома загорелась кухня. Причиной пожара стал аварийный режим работы холодильника.

На следующий день в Сиверском пожарные тушили сарай на территории частного домовладения. Причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети.

10 сентября в деревне Зайцево сгорел частный дом и птичник. До приезда пожарных с огнём боролись местные жители и владельцы построек. Благодаря своевременным действиям граждан и спасателей удалось спасти от огня ещё один дом на том же участке.

В тот же день в Гатчине сгорел автобус ПАЗ. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

13 сентября в посёлке Торфопредприятие сгорел дом. Проводится проверка.

 

 

                                                               ОНДиПР Гатчинского района

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