В Лукашах из-за холодильника сгорела квартира

8 сентября в посёлке Лукаши в одной из квартир многоквартирного жилого дома загорелась кухня. Причиной пожара стал аварийный режим работы холодильника.

На следующий день в Сиверском пожарные тушили сарай на территории частного домовладения. Причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети.

10 сентября в деревне Зайцево сгорел частный дом и птичник. До приезда пожарных с огнём боролись местные жители и владельцы построек. Благодаря своевременным действиям граждан и спасателей удалось спасти от огня ещё один дом на том же участке.

В тот же день в Гатчине сгорел автобус ПАЗ. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

13 сентября в посёлке Торфопредприятие сгорел дом. Проводится проверка.

ОНДиПР Гатчинского района