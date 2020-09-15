В Лукашах из-за холодильника сгорела квартира

8 сентября в посёлке Лукаши в одной из квартир
многоквартирного жилого дома загорелась кухня. Причиной пожара стал аварийный
режим работы холодильника.
На следующий день в Сиверском пожарные тушили сарай на
территории частного домовладения. Причиной пожара стал аварийный режим работы
участка электросети.
10 сентября в деревне Зайцево сгорел частный дом и
птичник. До приезда пожарных с огнём боролись местные жители и владельцы
построек. Благодаря своевременным действиям граждан и спасателей удалось спасти
от огня ещё один дом на том же участке.
В тот же день в Гатчине сгорел автобус ПАЗ.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
13 сентября в посёлке Торфопредприятие сгорел дом.
Проводится проверка.
ОНДиПР Гатчинского района