Враг не пройдет в Пудомягское поселение!

Мероприятие
прошло при поддержке администрации Пудомягского поселения, Общероссийского
общественного объединения «Клубы исторической реконструкции России».
Гостей
и участников фестиваля приветствовали руководители Пудомягского поселения Лилия
Буянова и Сергей Якименко, а также командир военно-исторического клуба
«Пулковский меридиан», житель деревни Пудомяги Роман Маннапов. За концертную
программу в этот день отвечали творческие коллективы Пудомягского
культурно-досугового центра.
Зрители
смогли стать свидетелями реконструкции боя, прошедшего 12 сентября 1941 года в этих
местах, принять участие в интерактивах, посмотреть на инженерное обеспечение
площадки боя, автомобильную, мото- и бронетехнику военного времени, полковую
артиллерию, минометы, познакомиться с образцами стрелкового вооружения
реконструкторов, и, конечно же, сделать фото на память с участниками и техникой.
Одновременно
с реконструкцией прошла акция Ленинградской областной пожарно-спасательной
службой «Защити себя и своих близких», в рамках который все желающие получили
информационные материалы и смогли научиться надевать противогаз.
Кроме
того, всех, кто провел свой день на реконструкции, накормили гречневой кашей из
полевой кухни и напоили сладким чаем.
Фото
PENgWIN STUDIO