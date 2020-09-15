Враг не пройдет в Пудомягское поселение!

Мероприятие прошло при поддержке администрации Пудомягского поселения, Общероссийского общественного объединения «Клубы исторической реконструкции России».

Гостей и участников фестиваля приветствовали руководители Пудомягского поселения Лилия Буянова и Сергей Якименко, а также командир военно-исторического клуба «Пулковский меридиан», житель деревни Пудомяги Роман Маннапов. За концертную программу в этот день отвечали творческие коллективы Пудомягского культурно-досугового центра.

Зрители смогли стать свидетелями реконструкции боя, прошедшего 12 сентября 1941 года в этих местах, принять участие в интерактивах, посмотреть на инженерное обеспечение площадки боя, автомобильную, мото- и бронетехнику военного времени, полковую артиллерию, минометы, познакомиться с образцами стрелкового вооружения реконструкторов, и, конечно же, сделать фото на память с участниками и техникой.

Одновременно с реконструкцией прошла акция Ленинградской областной пожарно-спасательной службой «Защити себя и своих близких», в рамках который все желающие получили информационные материалы и смогли научиться надевать противогаз.

Кроме того, всех, кто провел свой день на реконструкции, накормили гречневой кашей из полевой кухни и напоили сладким чаем.





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