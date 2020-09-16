Гатчинские экспортеры получили субсидии

Комиссия областного комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка распределила последние в этом
году субсидии для малого бизнеса, осуществляющего экспортную деятельность, на
общую сумму 5,2 млн рублей. С ее помощью компании смогут компенсировать до 90%
затрат, которые были произведены в предыдущие два года.
Так, 1,6 млн рублей получил гатчинский производитель отделочных материалов из пластика, которые экспортируются в Австрию, Польшу, Румынию, Молдову, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Украину, Южную Осетию.
Предприятие по производству нетканых текстильных
материалов и санитарно-гигиенических масок из Ломоносовского района получило
2,3 млн рублей. Компания экспортирует свою продукцию в Казахстан, Белоруссию,
Азербайджан, Молдову и Армению.
Производителю красок и лаков из
Всеволожского района субсидировали 49,5 тысяч рублей. Поставки продукции
ведутся в Республику Молдову.
Компания из Тосненского района,
занимающаяся обработкой отходов из резины, получила 1,2 млн рублей в виде
субсидии. Экспортные поставки их продукции налажены в Казахстан.
Напомним, в этом году объем региональной
экспортной субсидии был увеличен в два раза – до 30 млн рублей.
Задача по увеличению занятых в секторе
малого и среднего предпринимательства, а также по увеличению ими доли
несырьевого экспорта поставлена «майским» указом Президента РФ, отражена в
национальных проектах «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и
экспорт». В Ленинградской области эта задача реализуется в рамках региональных
проектов «Промышленный экспорт» и «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства».