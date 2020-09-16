Гатчинские экспортеры получили субсидии

Комиссия областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка распределила последние в этом году субсидии для малого бизнеса, осуществляющего экспортную деятельность, на общую сумму 5,2 млн рублей. С ее помощью компании смогут компенсировать до 90% затрат, которые были произведены в предыдущие два года.

Так, 1,6 млн рублей получил гатчинский производитель отделочных материалов из пластика, которые экспортируются в Австрию, Польшу, Румынию, Молдову, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Украину, Южную Осетию.

Предприятие по производству нетканых текстильных материалов и санитарно-гигиенических масок из Ломоносовского района получило 2,3 млн рублей. Компания экспортирует свою продукцию в Казахстан, Белоруссию, Азербайджан, Молдову и Армению.

Производителю красок и лаков из Всеволожского района субсидировали 49,5 тысяч рублей. Поставки продукции ведутся в Республику Молдову.

Компания из Тосненского района, занимающаяся обработкой отходов из резины, получила 1,2 млн рублей в виде субсидии. Экспортные поставки их продукции налажены в Казахстан.

Напомним, в этом году объем региональной экспортной субсидии был увеличен в два раза – до 30 млн рублей.

Задача по увеличению занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, а также по увеличению ими доли несырьевого экспорта поставлена «майским» указом Президента РФ, отражена в национальных проектах «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». В Ленинградской области эта задача реализуется в рамках региональных проектов «Промышленный экспорт» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».