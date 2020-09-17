Анастасия Комова – абсолютная чемпионка

Пять районов делегировали 40 спортсменов. На спортивный форум собрались все сильнейшие «настольники» региона, за исключением трех спортсменов Гатчинского района – Максима Гребнева, Владимира Бриля и Анастасии Колиш. Максим Гребнев и Анастасия Колиш находятся на спортивных сборах национальной команды России, а Владимир не участвовал по семейным обстоятельствам.

Призерами чемпионата стали представители Гатчинского, Подпорожского и Всеволожского районов. В неофициальном командном зачете в очередной раз, несмотря на отсутствие лидеров команды, победил Гатчинский район.

Отсутствием двух сильнейших мужчин региона сполна воспользовался представитель города Подпорожья – Станислав Давыдов, победив в одиночном и мужском парном (вместе с Тимофеем Афанасьевым) разрядах, став серебряным призером в смешанном парном разряде вместе с Софьей Николаевой.

Уже стало традицией в играх женской части соревнований наличие неожиданных результатов. На этом чемпионате автором сенсаций оказалась 13-летняя Маргарита Михайлова из спортивной школы «Ника». Выйдя в финальную часть из группы предварительного этапа только по дополнительным показателям, Маргарита одержала победы над более именитыми соперницами Екатериной Ивановой и Зинаидой Москалевой в четвертьфинале и полуфинале соответственно.

Но настоящим бенефисом этот чемпионат стал для Анастасии Комовой, которая во всех разрядах только побеждала. В решающей стадии соревнований женского одиночного разряда Анастасия Комова сначала победила мастера спорта Ангелину Испирян, следом прошлогоднюю чемпионку области Дарью Михайлову, а в золотом финальном матче обыграла Маргариту Михайлову. В женском и смешанном парных разрядах победную поступь Анастасии поддержали ее партнеры Дарья Михайлова и Даниил Кутев. В итоге Анастасия Комова получила заслуженное звание абсолютной чемпионки Ленинградской области 2020 года.

Итоговые результаты Чемпионата Ленинградской области 2020 года по настольному теннису:

- мужчины, женщины:

1 место – Станислав Давыдов (Подпорожье), Анастасия Комова (Сиверский);

2 место – Сергей Брусков (Подпорожье), Маргарита Михайлова (Сиверский);

3 место – Даниил Кутев (Сиверский), Дарья Михайлова (Сиверский), Тимофей Афанасьев (Подпорожье), Зинаида Москалева (Сиверский);

5 место – Алексей Дреслер (Сиверский);

5 место – Екатерина Волненко (Сиверский);

- пары мужчин:

1 место – Станислав Давыдов/Тимофей Афанасьев (Подпорожье);

2 место – Сергей Брусков/Григорий Кривоборский (Подпорожье);

3 место – Даниил Кутев/Алексей Дреслер (Сиверский);

3 место – Всеволод Мустаев/Дмитрий Панчук (Сиверский);

- пары женщин:

1 место – Анастасия Комова/Дарья Михайлова (Сиверский);

2 место – Екатерина Волненко/Татьяна Чикунова (Сиверский);

3 место – Екатерина Иванова/Софья Щербинская (Сиверский);

3 место – Ульяна Тимашева/Софья Николаева (Подпорожье);

- смешанные пары:

1 место – Даниил Кутев/Анастасия Комова (Сиверский);

2 место – Станислав Давыдов/Софья Николаева (Подпорожье);

3 место – Дмитрий Панчук/Ангелина Испирян (Сиверский);

3 место – Павел Егоров/Зинаида Москалева (Всеволожск/Сиверский).