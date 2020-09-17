Анастасия Комова – абсолютная чемпионка

Пять районов делегировали 40 спортсменов. На
спортивный форум собрались все сильнейшие «настольники» региона, за исключением
трех спортсменов Гатчинского района – Максима Гребнева, Владимира Бриля и
Анастасии Колиш. Максим Гребнев и Анастасия Колиш находятся на спортивных
сборах национальной команды России, а Владимир не участвовал по семейным
обстоятельствам.
Призерами чемпионата стали представители Гатчинского,
Подпорожского и Всеволожского районов. В неофициальном командном зачете в
очередной раз, несмотря на отсутствие лидеров команды, победил Гатчинский
район.
Отсутствием двух сильнейших мужчин региона сполна
воспользовался представитель города Подпорожья – Станислав Давыдов, победив в
одиночном и мужском парном (вместе с Тимофеем Афанасьевым) разрядах, став
серебряным призером в смешанном парном разряде вместе с Софьей Николаевой.
Уже стало традицией в играх женской части соревнований
наличие неожиданных результатов. На этом чемпионате автором сенсаций оказалась
13-летняя Маргарита Михайлова из спортивной школы «Ника». Выйдя в финальную
часть из группы предварительного этапа только по дополнительным показателям,
Маргарита одержала победы над более именитыми соперницами Екатериной Ивановой и
Зинаидой Москалевой в четвертьфинале и полуфинале соответственно.
Но настоящим бенефисом этот чемпионат стал для
Анастасии Комовой, которая во всех разрядах только побеждала. В решающей стадии
соревнований женского одиночного разряда Анастасия Комова сначала победила
мастера спорта Ангелину Испирян, следом прошлогоднюю чемпионку области Дарью
Михайлову, а в золотом финальном матче обыграла Маргариту Михайлову. В женском
и смешанном парных разрядах победную поступь Анастасии поддержали ее партнеры
Дарья Михайлова и Даниил Кутев. В итоге Анастасия Комова получила заслуженное
звание абсолютной чемпионки Ленинградской области 2020 года.
Итоговые результаты Чемпионата Ленинградской области
2020 года по настольному теннису:
- мужчины, женщины:
1 место – Станислав Давыдов (Подпорожье), Анастасия
Комова (Сиверский);
2 место – Сергей Брусков (Подпорожье), Маргарита
Михайлова (Сиверский);
3 место – Даниил Кутев (Сиверский), Дарья Михайлова
(Сиверский), Тимофей Афанасьев (Подпорожье), Зинаида Москалева (Сиверский);
5 место – Алексей Дреслер (Сиверский);
5 место – Екатерина Волненко (Сиверский);
- пары мужчин:
1 место – Станислав Давыдов/Тимофей Афанасьев
(Подпорожье);
2 место – Сергей Брусков/Григорий Кривоборский (Подпорожье);
3 место – Даниил Кутев/Алексей Дреслер (Сиверский);
3 место – Всеволод Мустаев/Дмитрий Панчук (Сиверский);
- пары женщин:
1 место – Анастасия Комова/Дарья Михайлова
(Сиверский);
2 место – Екатерина Волненко/Татьяна Чикунова
(Сиверский);
3 место – Екатерина Иванова/Софья Щербинская
(Сиверский);
3 место – Ульяна Тимашева/Софья Николаева
(Подпорожье);
- смешанные пары:
1 место – Даниил Кутев/Анастасия Комова (Сиверский);
2 место – Станислав Давыдов/Софья Николаева
(Подпорожье);
3 место – Дмитрий Панчук/Ангелина Испирян (Сиверский);
3 место – Павел Егоров/Зинаида Москалева
(Всеволожск/Сиверский).