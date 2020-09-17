Куда приводит обман «Мечты»

В общей сложности набежало 185 тысяч рублей. Бухгалтершу изобличили и дали делу ход. По приговору Гатчинского городского суда, помимо отбывания условного наказания, она должна возместить материальный ущерб – вернуть деньги в организацию.

…Почти пятнадцать лет Галина Г. была главным бухгалтером садоводства «Мечта» в Чаще и являлась материально-ответственным лицом. На основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности, выполняя административно-хозяйственные функции, бухгалтер принимала, учитывала, хранила и выдавала деньги, оформляла приходные и расходные документы, проводила кассовые операции. В ее функции входил полный учет поступающих в товарищество денежных средств и прочих ценностей, бухгалтерский учет, сдача денег садоводства в банк и получение их из банка. От бухгалтера требовалось строгое соблюдение финансовой дисциплины, систематическая сверка фактического наличия денежных сумм с остатком. Также, с учетом специфики садоводства, бухгалтер принимала вступительные, членские и целевые взносы и зачисляла их в соответствующие фонды садоводческого товарищества: специальный, целевой или резервный.

Однажды осенью главбуха бес попутал. Получив членские взносы с 22-х человек, вопреки должностной инструкции, действуя умышленно из корыстных побуждений, бухгалтер эти взносы присвоила. Садоводы сдавали деньги с сентября по апрель, встречаясь с главбухом и в садоводстве, и на нейтральной территории – в Петербурге у станций метро и просто на улицах Московского района. Суммы были разные: от 3000 до 14000 рублей. Большинство дачников платили наличными, но некоторые переводили деньги на банковскую карту. Итого, сдано было более 184 тысяч рублей. Вместо того, чтобы внести эти деньги в кассу садоводства, бухгалтер их присвоила, распорядившись похищенным по своему усмотрению. СНТ «Мечта» понесло ущерб на указанную сумму.

Когда факт растраты вскрылся, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ: присвоение или растрата, совершенная с использованием служебного положения. Гражданке Г. предъявили обвинение и взяли с нее подписку о невыезде и надлежащем поведении. По окончании предварительного следствия дело было передано в суд.

Оказавшись на скамье подсудимых, 60-летняя обвиняемая – вдова, пенсионерка с высшим образованием, проживающая в Петербурге, ранее не судимая, свою вину признала полностью. Она согласилась с предъявленным ей обвинением, осознала общественную опасность содеянного и раскаялась.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, положительные характеристики подсудимой, выданные ей по месту жительства органами полиции. В пользу обвиняемой послужило и то обстоятельство, что она добровольно частично возместила садоводству ущерб, вернув 33 тысячи рублей. Тем самым, по мнению суда, гражданка Г. сделала попытку загладить вред, причиненный преступлением. Кроме того, пенсионерка страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, смягчающими ее участь. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел.

С учетом всего вышеперечисленного суд счел возможным, назначив подсудимой наказание в виде лишения свободы, применить правила статьи 73 УК РФ, регламентирующей условное осуждение. Поскольку исправление и перевоспитание дамы возможно без изоляции от общества. Однако, по мнению суда, назначение более мягкого вида наказания не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению осужденной. Дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд решил не назначать.

Гражданский иск садоводства «Мечта» о взыскании с подсудимой оставшейся суммы – 151000 рублей в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, решено удовлетворить в полном объеме.

В итоге Гатчинский городской суд признал Галину Г. виновной и назначил ей полтора года условно. На осужденную возложили обязанности: не менять места жительства без предварительного уведомления специализированного органа, ведающего исправлением осужденных, и являться на регистрацию в этот орган не реже одного раза в месяц. Также суд постановил взыскать с бывшего главбуха в пользу «Мечты» 151000 рублей – все прикарманенные взносы придется вернуть.



