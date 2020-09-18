В трёх соснах

В трёх соснах

В Гатчинском районе нашлась «потеряшка», отправившаяся за грибами и не вернувшаяся назад в садоводство. Любительница «тихой охоты» заблудилась в километре от дома.

Рубрики : Происшествия     18 Sep 2020

Вечером 10-го сентября в гатчинскую полицию обратились родственники 79-летней дачницы из садоводства «Магистраль», которая пошла за грибами – и не вернулась. На поиски пенсионерки отправились полицейские, члены поисково-спасательных отрядов «Экстремум» и «Лиза Алерт», которые и нашли «потеряшку» 11-го сентября в половине девятого утра. Дама бродила примерно в километре от своей дачи.

По данным ГУ МЧС по Ленинградской области, с начала лета в Центр управления в кризисных ситуациях поступило около тысячи заявок о пропажах грибников.

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