В трёх соснах

Вечером 10-го сентября в гатчинскую полицию обратились родственники 79-летней дачницы из садоводства «Магистраль», которая пошла за грибами – и не вернулась. На поиски пенсионерки отправились полицейские, члены поисково-спасательных отрядов «Экстремум» и «Лиза Алерт», которые и нашли «потеряшку» 11-го сентября в половине девятого утра. Дама бродила примерно в километре от своей дачи.

По данным ГУ МЧС по Ленинградской области, с начала лета в Центр управления в кризисных ситуациях поступило около тысячи заявок о пропажах грибников.