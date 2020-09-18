В трёх соснах

Вечером 10-го сентября в
гатчинскую полицию обратились родственники 79-летней дачницы из садоводства
«Магистраль», которая пошла за грибами – и не вернулась. На поиски пенсионерки
отправились полицейские, члены поисково-спасательных отрядов «Экстремум» и
«Лиза Алерт», которые и нашли «потеряшку» 11-го сентября в половине девятого
утра. Дама бродила примерно в километре от своей дачи.
По данным ГУ МЧС по
Ленинградской области, с начала лета в Центр управления в кризисных ситуациях
поступило около тысячи заявок о пропажах грибников.