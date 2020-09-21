Где отключат свет 22 сентября?

22.09.20
с 06:00 до 20:00
Пудомягское
СП:
п.
Лукаши.
22.09.20
с 09:00 до 18:00
Пудомягское
СП:
д.
Антелево, Павловское шоссе,
д.
Вяхтелево.
22.09.20
с 09:00 до 17:00
Большеколпанское
СП:
д. Вопша.
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д.
Лядино,
д.
Вакколово.
22.09.20
с 10:00 до 13:00
Елизаветинское
СП:
д. Ознаково,
д. Колодези,
д. Раболово
22.09.20
с 10:00 до 13:00
Сяськелевское
СП:
д. Вохоново,
22.09.20
с 09:00 до 18:00
г.
Коммунар, мкр. Антропшино, ул. Антропшинская.
25.09.20
с 10:00 до 18:00
Пудомягское
СП:
д.
Пудомяги, ул. Стародеревенская.
С
23.09.20 по 25.09.20 с 10:00 до 18:00
Пудомягское
СП:
п.
Лукаши,
д.
Вярлево, ул. Дорожная 2А, 4, 4А,
садоводство
«Комсомолец».