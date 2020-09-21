Где отключат свет 22 сентября?

Где отключат свет 22 сентября?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     21 Sep 2020

22.09.20 с 06:00 до 20:00

Пудомягское СП:

п. Лукаши.

 

22.09.20 с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Антелево, Павловское шоссе,

д. Вяхтелево.

 

22.09.20 с 09:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Вопша.              

д. Лядино,

д. Вакколово.

 

22.09.20 с 10:00 до 13:00

Елизаветинское СП:                

д. Ознаково,

д. Колодези,

д. Раболово           

 

22.09.20 с 10:00 до 13:00

Сяськелевское СП:

д.  Вохоново,

 

22.09.20 с 09:00 до 18:00

г. Коммунар, мкр. Антропшино, ул. Антропшинская.

 

25.09.20 с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Пудомяги, ул. Стародеревенская.

 

С 23.09.20 по 25.09.20 с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

п. Лукаши,

д. Вярлево, ул. Дорожная 2А, 4, 4А,

садоводство «Комсомолец».

 

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