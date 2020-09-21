Как сделать из двора «конфетку»?

В субботу, 12-го сентября, новую детскую площадку торжественно открыли и передали в пользование непосредственным хозяевам – маленьким жителям окрестных домов.

Инициатива исходила от жильцов микрорайона. Главный инициатор и участница реализации проекта Елена Степовая обратилась ко всем с благодарственной речью.

- Прежде всего, спасибо! Был двор никакой – теперь стал сказочный и безопасный. За этим результатом стоит огромный труд и капиталовложения. Мы очень долго этого добивались, стучались во все двери. От лица нашей инициативной группы, от всех жильцов хочу сказать огромное спасибо депутату областного парламента Ларисе Максимовне Пункиной, которая не оставила нашу просьбу без внимания. Также хочу поблагодарить ее помощницу – Римму Наумовну Ковалеву. Это неравнодушные, очень активные люди, – отметила Елена Сергеевна и вручила Ларисе Максимовне благодарственное письмо от родителей местной детворы – жильцов близлежащих домов. В письме – слова искренней, сердечной благодарности за отзывчивость и профессионализм.

Помогали в реализации проекта и депутаты города Гатчины по избирательному округу

№ 5: Лариса Павловна Калинина, Юлия Александровна Белокоскова и Максим Михайлович Поздняк. Как единодушно признали все участники мероприятия, площадка появилась благодаря депутатам, а инициатива родителей сыграла решающую роль.

Лариса Пункина рассказала, что с площадкой были сложности:

- Чисто технических проблем здесь было немало. Отдельная благодарность – представителям гатчинской администрации Александру Алексеевичу Супренку и Сергею Ивановичу Голованову: только благодаря их поддержке площадка есть. Совместными усилиями решается много проблем. Конечно, площадка должна была появиться 1 июня – в День защиты детей. Но, к сожалению, конкурс прошел, его отменили и только сейчас повторно провели процедуру, – призналась Лариса Максимовна. – Но дети еще успеют поиграть до зимы. И будут беречь ее.

На вопрос, нравится ли им площадка и будут ли они ее беречь, малыши дружно хором ответили: «Да!».

Открывая новую площадку, депутаты перерезали алую ленточку – и, отступив от традиции, разделили ее на множество маленьких отрезков – каждому ребенку на память. Потом детям раздали воздушные шарики, и малыши, загадав желания, отпустили их в небо. В честь праздника депутаты устроили для ребят игры с раздачей подарков.

Однако депутат областного ЗакСа останавливаться на достигнутом не собирается:

- Я считаю, здесь нужно еще и спортивную площадку сделать – для детей постарше. Будем решать вопрос, – пообещала Лариса Максимовна.

А вокруг детской площадки еще продолжается благоустройство: свежевскопанная земля должна вскоре превратиться в бордюр с зелеными насаждениями. Действительно, все решаемо – если вместе и заодно…

Напомним, что в этом году администрация из-за недобросовестных подрядчиков была вынуждена объявлять конкурс на обустройство новых детских и спортивных площадок дважды. Отсюда и задержка сроков.

Сейчас в Гатчине продолжаются работы по обустройству новых площадок на 12 дворовых территориях. Детские и спортивные площадки обновляются по адресам: Красноармейский, д. 20, ул. Слепнева, д. 3, ул. Зверевой, д. 22, ул. Изотова, дд. 15/1, 19, ул. Урицкого, д. 26, ул. Рощинская, д.19 и ул. Изотова, дд. 3, 3а, 3б, ул. Володарского, д. 1 и ул. Лейтенанта Шмидта, д. 12, ул. Киргетова, д. 14, ул. Рысева, д. 57, 53, ул. Кустова, д. 51, ул. Заводская, дд. 3а, 1а, 3 и ул. Куприна, дд. 40, 42.

Площадки обновляются на средства, предоставленные депутатами Законодательного собрания Ленинградской области и исходя из заявок жителей города. В текущем году на эти цели будет направлено свыше 8 млн рублей. Работы планируется завершить до конца октября.



