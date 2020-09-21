«Кросс нации – 2020» в Гатчине

Участниками спортивного праздника стали
любители бега из всех муниципальных районов Ленинградской области и
Санкт-Петербурга. Почти тысяча профессиональных спортсменов, ветеранов спорта и
простых любителей бега соревновались на пяти дистанциях: 1, 4, 6, 8 и 12 км.
По
итогам марафона участники получили памятные подарки и дипломы, а победители –
медали и кубки Министерства спорта РФ.
Призовые места
заняли:
- 1 км, девочки
2011 г.р. и младше
1
место – Мария Закутаева (Сланцевский район, 03.36,8);
2
место – Александра Кушкина (Гатчинский район, 03.46,3);
3
место – Александра Никольская (Кировский район, 03.47,3);
- 1 км, мальчики
2011 г.р. и младше
1
место – Лев Кацар (Гатчинский район, 03.28,5);
2
место – Семён Сидоренко (Сосновый Бор, 03.29,2);
3
место – Матвей Демин (Гатчинский район, 03.29,3);
- 12 км, мужчины
1
место – Вадим Писарев (Ломоносовский район, 44.22);
2
место – Александр Бадаев (Всеволожский район, 44.25,2);
3
место – Дмитрий Семёнов (Сосновый Бор, 44.33,7);
- 8 км, женщины
1
место – Вера Виноградова (Гатчинский район, 32.38,3);
2
место – Алина Хоценок (Пушкин, 32.59,9);
3
место – Анастасия Захарова (Выборгский район, 33.30,7);
- 8 км, женщины
1959 г.р. и старше
1
место – Ольга Антонова (Гатчинский район, 39.07,0);
2
место – Нина Мельникова (Гатчинский район, 43.05,4);
3
место – Галина Елизарова (Сланцевский район, 45.07,1);
- 8 км, юноши
1
место – Иван Лебедев (Всеволожский район, 29.07,6);
2
место – Александр Лебедев (Всеволожский район, 29.42,4);
3
место – Андрей Бакланов (Тихвинский район, 30.10,0);
- 8 км, мужчины
1959 г.р. и старше
1
место – Сергей Ефимов (Гатчинский район, 34.54,2);
2
место – Владимир Пименов (Тосненский район, 37.31,7);
3
место – Владимир Перминов (Выборгский район, 38.03,8);
- 6 км, девушки
2001 г.р.и младше
1
место – Анна Ильина (Пушкин, 19.24,3);
2
место – Серафима Васильева (Санкт-Петербург, 21.28,8);
3
место – Ирина Умницына (Всеволожский район, 21.44,5);
- 4 км, женщины
1
место – Анастасия Олейник (Выборгский район, 15.48,4);
2
место – Татьяна Семенова (Гатчинский район, 16.16,4);
3
место – Лидия Дмитриева (Всеволожский район, 17.31,7);
- 4 км, девушки
1
место – Мария Булыга (Выборгский район, 16.41,6);
2
место – Арина Сиромаха (Тихвинский район, 17.37,7);
3
место – Валерия Хомицкая (Всеволожский район, 17.46,9);
- 4 км, мужчины
1
место – Дмитрий Иванько (Пушкин, 13.20,3);
2
место – Юрий Виноградов (Гатчинский район, 13.25,4);
3
место – Вячеслав Зуев (Всеволожский район, 13.35,5);
- 4 км, юноши
1
место – Серафим Кондаков (Киришский район, 13.57,3);
2
место – Семён Князев (Бокситогорский район, 14.24,3);
3
место – Даниил Никитин (Бокситогорский район, 14.40,8).
Фото Albina Hallakas