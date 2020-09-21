«Кросс нации – 2020» в Гатчине

Участниками спортивного праздника стали любители бега из всех муниципальных районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Почти тысяча профессиональных спортсменов, ветеранов спорта и простых любителей бега соревновались на пяти дистанциях: 1, 4, 6, 8 и 12 км.

По итогам марафона участники получили памятные подарки и дипломы, а победители – медали и кубки Министерства спорта РФ.

Призовые места заняли:

- 1 км, девочки 2011 г.р. и младше

1 место – Мария Закутаева (Сланцевский район, 03.36,8);

2 место – Александра Кушкина (Гатчинский район, 03.46,3);

3 место – Александра Никольская (Кировский район, 03.47,3);

- 1 км, мальчики 2011 г.р. и младше

1 место – Лев Кацар (Гатчинский район, 03.28,5);

2 место – Семён Сидоренко (Сосновый Бор, 03.29,2);

3 место – Матвей Демин (Гатчинский район, 03.29,3);

- 12 км, мужчины

1 место – Вадим Писарев (Ломоносовский район, 44.22);

2 место – Александр Бадаев (Всеволожский район, 44.25,2);

3 место – Дмитрий Семёнов (Сосновый Бор, 44.33,7);

- 8 км, женщины

1 место – Вера Виноградова (Гатчинский район, 32.38,3);

2 место – Алина Хоценок (Пушкин, 32.59,9);

3 место – Анастасия Захарова (Выборгский район, 33.30,7);

- 8 км, женщины 1959 г.р. и старше

1 место – Ольга Антонова (Гатчинский район, 39.07,0);

2 место – Нина Мельникова (Гатчинский район, 43.05,4);

3 место – Галина Елизарова (Сланцевский район, 45.07,1);

- 8 км, юноши

1 место – Иван Лебедев (Всеволожский район, 29.07,6);

2 место – Александр Лебедев (Всеволожский район, 29.42,4);

3 место – Андрей Бакланов (Тихвинский район, 30.10,0);

- 8 км, мужчины 1959 г.р. и старше

1 место – Сергей Ефимов (Гатчинский район, 34.54,2);

2 место – Владимир Пименов (Тосненский район, 37.31,7);

3 место – Владимир Перминов (Выборгский район, 38.03,8);

- 6 км, девушки 2001 г.р.и младше

1 место – Анна Ильина (Пушкин, 19.24,3);

2 место – Серафима Васильева (Санкт-Петербург, 21.28,8);

3 место – Ирина Умницына (Всеволожский район, 21.44,5);

- 4 км, женщины

1 место – Анастасия Олейник (Выборгский район, 15.48,4);

2 место – Татьяна Семенова (Гатчинский район, 16.16,4);

3 место – Лидия Дмитриева (Всеволожский район, 17.31,7);

- 4 км, девушки

1 место – Мария Булыга (Выборгский район, 16.41,6);

2 место – Арина Сиромаха (Тихвинский район, 17.37,7);

3 место – Валерия Хомицкая (Всеволожский район, 17.46,9);

- 4 км, мужчины

1 место – Дмитрий Иванько (Пушкин, 13.20,3);

2 место – Юрий Виноградов (Гатчинский район, 13.25,4);

3 место – Вячеслав Зуев (Всеволожский район, 13.35,5);

- 4 км, юноши

1 место – Серафим Кондаков (Киришский район, 13.57,3);

2 место – Семён Князев (Бокситогорский район, 14.24,3);

3 место – Даниил Никитин (Бокситогорский район, 14.40,8).

Фото Albina Hallakas