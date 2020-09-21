Праздник юности на «Юности»

Песни,
музыка, танцы и развлекательные площадки объединили молодежь в центре города. Специалист
районного комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной
политике, который выступил организатором праздника, Мария Фоничева рассказала,
что в этом году праздник пришлось перенести с 27 июня на 18 сентября из-за
пандемии.
-
Но мы все равно решили, что торжество для нашей любимой молодежи должно
состояться. Мы выбрали самые интересные проекты и известных музыкантов, чтобы
порадовать гостей праздника, - сказала она.
Порадовать
молодую публику действительно было чем. На территории всей площадки «Юность» расположились
тематические зоны, где гости праздника могли найти развлечение по душе.
Гатчинский
Дворец молодежи приготовил различные викторины и игры, профессиональные
спортсмены помогали осваивать технику хип-хопа и футбольного фристайла, в зоне
VR можно было примерить на себя виртуальную реальность, по соседству – сыграть в
«Мафию» и другие настольные и подвижные игры, а также попробовать нарисовать
граффити.
Ведущий
Дня молодежи Андрей Клементьев устраивал розыгрыши среди участников и награждал
самых активных на сцене.
Большая
очередь выстроилась в фотобудку, где можно было воспользоваться услугами
моментальной фотопечати и сфотографироваться с друзьями на память.
Представитель
клуба спортивного лазертака «Top Gun» Александр Чирко приготовил для молодых людей альтернативу
компьютерным играм и смартфону и приглашал желающих сразиться в необычную
командную игру. Каждый участник надевал специальную повязку, оборудованную
датчиками, и брал в руки что-то наподобие автомата. Целиться нужно было в
датчик на повязке противника. Попадание в цель инфракрасным лучом фиксировалось
вибрацией повязки. После нескольких попаданий датчик оповещал об окончании игры
и участник выбывал. Выигрывала та команда, которая дольше всех смогла
продержаться на «поле боя». Александр Чирко рассказал, что эта игра набирает
популярность, так как является безопасной, бесконтактной и не вызывает агрессии
у детей.
В
рамках Дня молодежи состоялся «ЗОЖ фест» - фестиваль здорового образа жизни.
Мероприятие, организованное Центром молодежных инициатив при поддержке районной
администрации, решено было объединить с молодежным праздником, чтобы охватить
как можно более широкую аудиторию.
-
Мы рассказываем о правильном питании, расчете индивидуального БЖУ
(белки-жиры-углеводы), угощаем всех свежевыжатыми соками и проводим викторину
«Стань героем», посвященную теме донорства крови, - рассказала заместитель
руководителя проекта «ЗОЖ фест» Дарья Овсяник.
На
сцене в этот день выступили исполнители Максим Окуличев, Дарья Пятакова, Кира
Родионова, Дарья Потапова, Михаил Ловягин, солист и организатор группы «Такты»
Никита Сергеев, студенты ГИЭФПТ – участники вокальной номинации в конкурсе Российская
студенческая весна. За танцевальное настроение отвечали участники клуба
акробатического рок-н-ролла «АК-РОК», преподаватели танцевальной студии Salsa.TON
Анастасия Зинченко и воспитанница студии Инга Тараненко, шоу-группа под
руководством Татьяны Ивановой, которая также дала мастер-класс по направлению Waacking,
участники танцевальной студии «Фанаты Фанка», танцевально-спортивного клуба
«Эльдорадо».
Хедлайнером
концерта стала популярная среди молодежи группа «Френдзона», за дискотеку после
завершения основной части праздника отвечал диджейский проект Ленинградской
области Voise Vegas.
Фото Ольги Фирсовой