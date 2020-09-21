Праздник юности на «Юности»

Песни, музыка, танцы и развлекательные площадки объединили молодежь в центре города. Специалист районного комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, который выступил организатором праздника, Мария Фоничева рассказала, что в этом году праздник пришлось перенести с 27 июня на 18 сентября из-за пандемии.

- Но мы все равно решили, что торжество для нашей любимой молодежи должно состояться. Мы выбрали самые интересные проекты и известных музыкантов, чтобы порадовать гостей праздника, - сказала она.

Порадовать молодую публику действительно было чем. На территории всей площадки «Юность» расположились тематические зоны, где гости праздника могли найти развлечение по душе.

Гатчинский Дворец молодежи приготовил различные викторины и игры, профессиональные спортсмены помогали осваивать технику хип-хопа и футбольного фристайла, в зоне VR можно было примерить на себя виртуальную реальность, по соседству – сыграть в «Мафию» и другие настольные и подвижные игры, а также попробовать нарисовать граффити.

Ведущий Дня молодежи Андрей Клементьев устраивал розыгрыши среди участников и награждал самых активных на сцене.

Большая очередь выстроилась в фотобудку, где можно было воспользоваться услугами моментальной фотопечати и сфотографироваться с друзьями на память.

Представитель клуба спортивного лазертака «Top Gun» Александр Чирко приготовил для молодых людей альтернативу компьютерным играм и смартфону и приглашал желающих сразиться в необычную командную игру. Каждый участник надевал специальную повязку, оборудованную датчиками, и брал в руки что-то наподобие автомата. Целиться нужно было в датчик на повязке противника. Попадание в цель инфракрасным лучом фиксировалось вибрацией повязки. После нескольких попаданий датчик оповещал об окончании игры и участник выбывал. Выигрывала та команда, которая дольше всех смогла продержаться на «поле боя». Александр Чирко рассказал, что эта игра набирает популярность, так как является безопасной, бесконтактной и не вызывает агрессии у детей.

В рамках Дня молодежи состоялся «ЗОЖ фест» - фестиваль здорового образа жизни. Мероприятие, организованное Центром молодежных инициатив при поддержке районной администрации, решено было объединить с молодежным праздником, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию.

- Мы рассказываем о правильном питании, расчете индивидуального БЖУ (белки-жиры-углеводы), угощаем всех свежевыжатыми соками и проводим викторину «Стань героем», посвященную теме донорства крови, - рассказала заместитель руководителя проекта «ЗОЖ фест» Дарья Овсяник.

На сцене в этот день выступили исполнители Максим Окуличев, Дарья Пятакова, Кира Родионова, Дарья Потапова, Михаил Ловягин, солист и организатор группы «Такты» Никита Сергеев, студенты ГИЭФПТ – участники вокальной номинации в конкурсе Российская студенческая весна. За танцевальное настроение отвечали участники клуба акробатического рок-н-ролла «АК-РОК», преподаватели танцевальной студии Salsa.TON Анастасия Зинченко и воспитанница студии Инга Тараненко, шоу-группа под руководством Татьяны Ивановой, которая также дала мастер-класс по направлению Waacking, участники танцевальной студии «Фанаты Фанка», танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо».

Хедлайнером концерта стала популярная среди молодежи группа «Френдзона», за дискотеку после завершения основной части праздника отвечал диджейский проект Ленинградской области Voise Vegas.

Фото Ольги Фирсовой