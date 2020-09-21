Спортивный рекорд гатчинской легкоатлетки

Командный
чемпионат России по легкой атлетике проходил с 17 по 21 сентября в городе Сочи.
Воспитанница
Гатчинской ДЮСШ № 1 (тренер Олег Дмитриевич Баканов) повторила личный рекорд,
преодолев планку на высоте 1,90 метров.
Победительницей
командного чемпионата России по легкой атлетике стала трехкратная чемпионка
мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене с результатом 1,97 метров. На втором
месте олимпийская чемпионка Анна Чичерова с результатом 1,90 метров – таким же,
как и у гатчинской спортсменки, только ей потребовалось меньше попыток для
достижения этой цели.