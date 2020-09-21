Спортивный рекорд гатчинской легкоатлетки

Командный чемпионат России по легкой атлетике проходил с 17 по 21 сентября в городе Сочи.

Воспитанница Гатчинской ДЮСШ № 1 (тренер Олег Дмитриевич Баканов) повторила личный рекорд, преодолев планку на высоте 1,90 метров.

Победительницей командного чемпионата России по легкой атлетике стала трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене с результатом 1,97 метров. На втором месте олимпийская чемпионка Анна Чичерова с результатом 1,90 метров – таким же, как и у гатчинской спортсменки, только ей потребовалось меньше попыток для достижения этой цели.