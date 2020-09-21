В Гатчине прошла игра «Территория Победы»

Как рассказала координатор игры «Территория Победы», ответственный секретарь Ассоциации краеведов Ленинградской области Ольга Молодцова, этот проект возник в Ассоциации краеведов совместно со знаменитым ведущим игры «Что? Где? Когда?» Алексеем Блиновым.

- Этот год для нас особенный, и мы решили напомнить людям о героических страницах, связанных с военной историей Ленинградской области и всей нашей страны, - отметила она.

По словам Ольги Владимировны, игра пройдет до конца октября во всех муниципальных районах Ленинградской области. Первые две игры уже состоялись в Выборгском и Приозерском районах, третья — в Гатчине. В игре могут принимать люди самого разного возраста. Участникам предлагается ответить на тридцать вопросов, имеющих отношение к Великой Отечественной войне. На обдумывание каждого из них отводится ровно одна минута. Вопросы не связаны с возрастной градацией и рассчитаны на разное восприятие.

- Например, в Выборге в нашей игре принимали участие люди младшего и среднего возраста, а в Приозерске это в основном была молодёжь, - рассказала Ольга Молодцова. - Сейчас часто говорят: молодёжь не знает нашу историю. На основании уже прошедших игр мы можем уверенно сказать: это неправда! Мы открыли для себя, что наши молодые люди активно интересуются историей, не считая это глубоким прошлым, которое для них уже неинтересно. Важно, что для них это не чужая история, и они ощущают свою к ней причастность. С молодёжью всё проходит только в форме диалога. Нельзя просто сказать им: это великая история. Надо объяснять им, почему она великая.

Для каждой очередной игры предлагаются новые задания, и все они очень небанальны. Как рассказала Ольга Молодцова, вопросы для игры придумывали краеведы на первом этапе этого необычного проекта. Вопросы оценивала, в том числе, экспертная комиссия, в которую входили историки ЛГУ им. А.С. Пушкина.

- Вопросы понятны ребятам, которые учатся в школе, но они также близки и интересны людям пожилого возраста, - говорит Ольга Молодцова. - Мы хотим, чтобы люди задумались, что происходило, чтобы они вспомнили, что та или иная страница истории значит для него и его семьи, для его малой родины, для государства в целом. Для нас важно, чтобы люди прониклись атмосферой нашего исторического прошлого.

Как считает ведущий игры Алексей Блинов, у многих наших современников часто отсутствует понимание тех событий, которые происходили во время Великой Отечественной войны даже в их собственном регионе. И это несмотря на то, что военные действия на территории Ленинградской области имели огромное значение и важность для всего Советского Союза. Поэтому среди вопросов, подготовленных для каждой игры, есть и такие, которые связаны с Ленинградской областью и данной территорией.

- Наша игра — это не обычная викторина, не способ проверить знания хронологии, - говорит Алексей Блинов. - Среди ее основных задач — дать человеку возможность понять, что есть какие-то аспекты войны, которые он знает недостаточно. Эта игра мотивирует на то, чтобы он пришёл в библиотеку, взял книгу и более подробно ознакомился с историей войны, в том числе, непосредственно на своей малой родине. И, конечно, ещё одна наша задача — почтить память героев Великой Отечественной войны и ещё раз задуматься о том, что порох всё-таки надо держать сухим...

В гатчинской игре приняли участие представители сразу нескольких поколений. Вопросы были действительно интересными, но далеко не всегда простыми, и задуматься над ними пришлось не только молодым людям, но и представителям старшего возраста.

Вот один из самых простых вопросов: какой вид нового вооружения упоминал в своих воспоминаниях маршал Рокоссовский, говоря, что многие командиры сравнивали его с капризной женщиной? Или вот такой, чуть посложнее: какую обувь надевали, выходя в лес, партизаны, чтобы сбить со следа преследовавших их немецких овчарок? Или еще: какой военный головной убор был изображён на медалях «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя» и за «За оборону Ленинграда»?

По результатам игры все участники получили дипломы, а победителям достались в подарок книги по краеведению.

- Всех наших победителей по каждому району Ленинградской области мы объявим в конце всех наших игр, - рассказала Ольга Молодцова. - Мы считаем, что каждый, кто пришёл на эту игру, — уже победитель. Это подчёркивает и название самой игры: получается, что вся территория Ленинградской области становится «территорией победы».