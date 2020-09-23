«Ковчег» приехал в Тайцы

Постановка состоялась в рамках проекта Автономной некоммерческой организации «Театральная Компания Ковчег», реализованного при поддержке Комитета по печати Ленинградской области. По словам организаторов, сегодня как никогда театр может стать «скорой психологической помощью», дать эмоциональную подпитку, помочь избавиться от чувства одиночества и оторванности от мира, особенно после прошедшей самоизоляции. В труппе театра заняты профессиональные актеры разных театров, разных поколений и театральных школ.

- «Театральная компания Ковчег» начала свой девятый сезон, - рассказала художественный руководитель театра Людмила Манонина-Петрович. – Сложно быть негосударственным театром, но те гранты и субсидии, которые мы выигрываем, позволяют нам жить и радовать зрителей новыми постановками. В восьмой раз мы гастролируем по Ленинградской области с разными спектаклями. В этот раз мы поставили «Все было не совсем так» по повести Даниила Гранина. Выступили в Выборге, Киришах, Оржицах Ломоносовского района и поселке Тайцы Гатчинского района. Благодаря многолетней поддержке Комитета по печати Ленобласти вход на наш спектакль был бесплатным. К нам пришли люди, зачастую не имеющие возможности поехать в Санкт-Петербург в известные театры. Поэтому эмоции и впечатления, которые получили наши зрители, очень ценны.

Мы репетируем на разных площадках, иногда Союз театральных деятелей предоставляет нам помещение бесплатно, иногда приходится арендовать. Мечтаем о своем доме, очень хочется обрести его, но пока такой возможности не появляется.

У нас большой репертуар: пять спектаклей для детей, пять для подростков, пять для взрослых и три для пожилых людей. Ну а спектакль «Все было не совсем так» интересен как детям, так и взрослым. Там рассказывается о детских годах писателя Даниила Гранина. Речь идет о том, какие ощущения детства помогли ему не только стать писателем, но и прожить такую интересную, насыщенную жизнь. Загадка, которую мы пытаемся разгадать вместе со зрителями – собрать мозаику из картин детства, сделавших его тем, кем он стал».

Сам Гранин утверждал: «Я написал три десятка книг, но даже если бы у меня было собрание сочинений томов в девяносто, как у Льва Толстого, а любви в моей жизни не было, то никакого удовлетворения эти тома мне бы не принесли. Сейчас, к концу жизни, я не думаю про книги, которые написал, и не угрызаюсь, что мог бы написать их больше. Я вспоминаю людей, которых любил, с которыми чувствовал себя совершенно счастливым».