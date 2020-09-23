Нанотехнологический центр в Гатчине готов к приему резидентов

- Сегодня здесь готовы
два здания для якорного инвестора «Северо-Западного центра трансфера
технологий» и площадки для следующих резидентов, - сказал глава региона.
На территории 19,4 га
созданы промышленные и коммерческие помещения, где планируется разместить всю
инфраструктуру для развития малых и средних высокотехнологичных и инновационных
компаний. Концепцией проекта предусмотрено размещение предприятий в сферах
нанотехнологий, наноматериалов и наноэлектроники, медицинских, фармацевтических
и биотехнологий, радиационных технологий, приборостроения и машиностроения.
Осмотрев помещения,
губернатор пообщался с руководителями центра и потенциальными резидентами. Один
из них, например, готов открыть производство светодиодных светильников и центр
разработок систем освещения.
Заместитель председателя
правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов рассказал, что сегодня
регион ведет переговоры с нефтегазовыми компаниями о возможности размещения
поставщиков инновационных технологических решений для нефтегазовой отрасли из
числа предприятий малого и среднего бизнеса.