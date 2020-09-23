Нанотехнологический центр в Гатчине готов к приему резидентов

Нанотехнологический центр в Гатчине готов к приему резидентов

Губернатор Александр Дрозденко в ходе рабочего визита посетил индустриальный парк «Северо-Западный нанотехнологический центр» на въезде в Гатчину, который уже готов к приему резидентов – малых и средних инновационных компаний. Губернатор назвал его «территорией для выращивания новых технологий».

Рубрики : Наука     23 Sep 2020

- Сегодня здесь готовы два здания для якорного инвестора «Северо-Западного центра трансфера технологий» и площадки для следующих резидентов, - сказал глава региона.

На территории 19,4 га созданы промышленные и коммерческие помещения, где планируется разместить всю инфраструктуру для развития малых и средних высокотехнологичных и инновационных компаний. Концепцией проекта предусмотрено размещение предприятий в сферах нанотехнологий, наноматериалов и наноэлектроники, медицинских, фармацевтических и биотехнологий, радиационных технологий, приборостроения и машиностроения.

Осмотрев помещения, губернатор пообщался с руководителями центра и потенциальными резидентами. Один из них, например, готов открыть производство светодиодных светильников и центр разработок систем освещения.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов рассказал, что сегодня регион ведет переговоры с нефтегазовыми компаниями о возможности размещения поставщиков инновационных технологических решений для нефтегазовой отрасли из числа предприятий малого и среднего бизнеса.

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