В Ленинградская области поддержит талантливых учёных

Конкурс среди ученых региона проводится ежегодно.

Премии губернатора за вклад в развитие науки и техники в регионе получат работники научных организаций или высших образовательных организаций, действующих на территории области, ведущие активную научно-исследовательскую работу. На конкурс могут быть представлены передовые научные достижения, разработки и внедрение принципиально новых технологий, прогрессивных материалов, машин и механизмов, которые соответствуют по своим показателям уровню мировых аналогов, а также научных инноваций в сфере экологии, селекции, генетики. Научные работы соискателей должны быть опубликованы.

Победителям конкурса присваиваются денежные премии: «За достижения в области высоких технологий» – 150 тысяч рублей, «За достижения в области цифровых и информационных технологий» – 90 тысяч рублей, «За достижения в области фундаментальных и прикладных исследований» в номинации «естественные и технические науки» – 90 тысяч рублей, в номинации «аграрная наука» – 90 тысяч рублей.

Также будут выбраны лучшие научно-исследовательские работы. В этом конкурсе участвуют молодые ученые в возрасте до 35 лет включительно. Лауреаты премий первой, второй и третьей степени получат 70, 60 и 50 тысяч рублей соответственно.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 30 сентября 2020 года по 30 октября 2020 года. Подробная информации и контакты размещены на сайте комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.