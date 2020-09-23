В Ленинградская области поддержит талантливых учёных

Конкурс среди ученых
региона проводится ежегодно.
Премии губернатора за
вклад в развитие науки и техники в регионе получат работники научных
организаций или высших образовательных организаций, действующих на территории
области, ведущие активную научно-исследовательскую работу. На конкурс могут
быть представлены передовые научные достижения, разработки и внедрение
принципиально новых технологий, прогрессивных материалов, машин и механизмов,
которые соответствуют по своим показателям уровню мировых аналогов, а также
научных инноваций в сфере экологии, селекции, генетики. Научные работы
соискателей должны быть опубликованы.
Победителям конкурса
присваиваются денежные премии: «За достижения в области высоких технологий» –
150 тысяч рублей, «За достижения в области цифровых и информационных
технологий» – 90 тысяч рублей, «За достижения в области фундаментальных и
прикладных исследований» в номинации «естественные и технические науки» – 90
тысяч рублей, в номинации «аграрная наука» – 90 тысяч рублей.
Также будут выбраны
лучшие научно-исследовательские работы. В этом конкурсе участвуют молодые
ученые в возрасте до 35 лет включительно. Лауреаты премий первой, второй и
третьей степени получат 70, 60 и 50 тысяч рублей соответственно.
Заявки на участие в
конкурсе принимаются с 30 сентября 2020 года по 30 октября 2020 года. Подробная
информации и контакты размещены на сайте комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности Ленинградской области.