«47 гарантий 47 региона» получили поддержку президента

«Достижения в экономике мы хотим трансформировать в качество жизни, в социальную защищенность людей, в повышение социальных стандартов», — сказал Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, что жители Ленинградской области принимали непосредственное участие в разработке законопроекта.

«Мы организовали всенародное обсуждение, в ходе которого нашли отражение все проблемные вопросы, — рассказал Александр Дрозденко. — Закон ляжет в основу наших региональных программ и он будет коррелироваться с национальными проектами».

Он также добавил, что таким образом в закон трансформируется выдвинутый в области лозунг «От инвестиций в экономику к инвестициям в человека».

Глава государства поддержал инициативу и выразил надежду, что заложенные социальные гарантии будут воплощены. По словам Президента России, Ленинградская область показывала и показывает результаты, которыми можно гордиться.

Владимир Путин пожелал Александру Дрозденко успехов, отметив важность того, чтобы исполнение будущего закона о социальных гарантиях постоянно находилось на контроле у главы региона.

Фото: http://kremlin.ru/