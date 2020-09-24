«47 гарантий 47 региона» получили поддержку президента

«Достижения в экономике
мы хотим трансформировать в качество жизни, в социальную защищенность людей, в
повышение социальных стандартов», — сказал Александр Дрозденко.
Глава региона подчеркнул,
что жители Ленинградской области принимали непосредственное участие в
разработке законопроекта.
«Мы организовали
всенародное обсуждение, в ходе которого нашли отражение все проблемные вопросы,
— рассказал Александр Дрозденко. — Закон ляжет в основу наших региональных
программ и он будет коррелироваться с национальными проектами».
Он также добавил, что
таким образом в закон трансформируется выдвинутый в области лозунг «От
инвестиций в экономику к инвестициям в человека».
Глава государства
поддержал инициативу и выразил надежду, что заложенные социальные гарантии
будут воплощены. По словам Президента России, Ленинградская область показывала
и показывает результаты, которыми можно гордиться.
Владимир Путин пожелал
Александру Дрозденко успехов, отметив важность того, чтобы исполнение будущего
закона о социальных гарантиях постоянно находилось на контроле у главы
региона.
Фото: http://kremlin.ru/