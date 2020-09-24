Новый том сборника «Ленинград. Война. Блокада»

Новый том сборника «Ленинград. Война. Блокада»

В Музее обороны и блокады Ленинграда прошла презентация пятого тома военно-исторического труда «Ленинград. Война. Блокада».

Рубрики : Культура     24 Sep 2020

В подготовке второго и четвертого томов принимала участие ученый секретарь музея-заповедника «Гатчина» кандидат исторических наук Мария Кирпичникова. В сборник вошла статья М. Кирпичниковой «Ущерб, причинённый Гатчинскому дворцу-музею и парку в годы временной оккупации немецкими частями в 1941-1944 гг.».

Проект представляет собой сборник уникальных документов из Центрального архива Министерства обороны РФ и его филиалов – архива Военно-морского флота, архива военно-медицинских документов, а также военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных сил. Также в сборник включены статьи более 70 исследователей – историков, сотрудников архивов, музеев и библиотек, военных специалистов.

Документы и материалы разбиты на тома согласно логике ключевых событий военных кампаний 1941–1944 годов, а также 1945 года.

Издания доступны в интернет-магазинах Ozon.

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