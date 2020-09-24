Новый том сборника «Ленинград. Война. Блокада»

В подготовке второго и четвертого томов принимала участие ученый секретарь
музея-заповедника «Гатчина» кандидат исторических наук Мария Кирпичникова. В
сборник вошла статья М. Кирпичниковой «Ущерб, причинённый Гатчинскому
дворцу-музею и парку в годы временной оккупации немецкими частями в 1941-1944
гг.».
Проект представляет собой сборник уникальных документов из Центрального
архива Министерства обороны РФ и его филиалов – архива Военно-морского флота,
архива военно-медицинских документов, а также военной исторической библиотеки
Генерального штаба Вооруженных сил. Также в сборник включены статьи более
70 исследователей – историков, сотрудников архивов, музеев и библиотек, военных
специалистов.
Документы и материалы разбиты на тома согласно логике ключевых событий
военных кампаний 1941–1944 годов, а также 1945 года.
Издания доступны в интернет-магазинах Ozon.