Новый том сборника «Ленинград. Война. Блокада»

В подготовке второго и четвертого томов принимала участие ученый секретарь музея-заповедника «Гатчина» кандидат исторических наук Мария Кирпичникова. В сборник вошла статья М. Кирпичниковой «Ущерб, причинённый Гатчинскому дворцу-музею и парку в годы временной оккупации немецкими частями в 1941-1944 гг.».

Проект представляет собой сборник уникальных документов из Центрального архива Министерства обороны РФ и его филиалов – архива Военно-морского флота, архива военно-медицинских документов, а также военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных сил. Также в сборник включены статьи более 70 исследователей – историков, сотрудников архивов, музеев и библиотек, военных специалистов.

Документы и материалы разбиты на тома согласно логике ключевых событий военных кампаний 1941–1944 годов, а также 1945 года.

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