Федеральные гранты - на новые цифровые решения

Министерство цифрового развития объявило о запуске конкурсов на получение грантовой поддержки для проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений. В 2020 году на гранты выделено 7,1 млрд рублей.

Грант могут получить как разработчики ИТ-продуктов, так и компании, внедряющие цифровые решения. Предлагается до 20 млн для стартапов и до 300 млн для крупных инициатив, направленных на цифровизацию бизнеса.

Так, например, 22 сентября стартовал конкурс Российского фонда развития информационных технологий. От 20 до 300 млн рублей могут получить организации, внедряющие ИТ-решения для цифровой трансформации производственных и управленческих процессов, а также разработчики отечественного программного обеспечения. Грант предполагает финансирование до 80% стоимости проекта.

Вся информация о грантах собрана на специальном сайте ит-гранты.рф.

Подача заявок по всем грантам происходит в электронном виде. Операторы грантов еженедельно проводят вебинары с пояснениями по подготовке конкурсной документации. Также консультацию можно получить в «живом» чате, по телефону или электронной почте.

Грантовая поддержка осуществляется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика». Операторами меры поддержки выступают Фонд «Сколково», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд содействия инновациям.