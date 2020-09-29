Рестораторы обсудили пандемию и планы на будущее

Современную реальность ресторанного бизнеса обсудили соучредитель и генеральный директор сети «Теремок» в Санкт-Петербурге Виталий Свидовский, основатель бренда «Суши-маркет» и «#Лаваш» Андрей Колмагоров, а также гатчинские предприниматели - генеральный директор ООО «Вилка Мигом» Рустам Шодиев и генеральный директор семейного ресторана грузинской кухни «Пхали Хинкали» Владислав Осовский.

Модератором сессии выступил глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Санкт-Петербурге Александр Марков, который попросил участников сессии рассказать о том, как они пережили пандемию, какие действия предпринимали для противодействия кризису и насколько для общепита эффективна работа в онлайн режиме.

Рустам Шодиев рассказал, что запустил свой проект по приготовлению и доставке домашней еды в 2011 году. Сегодня основными клиентами компании «Вилка Мигом» являются различные предприятия и производства Гатчинского района, салоны красоты и другие организации, не имеющие своих столовых, но сотрудники которых хотят питаться по-домашнему вкусно.

- Нам удалось за короткий срок выйти на первое место в интернет поисковиках за счет ежедневного посещения клиентами нашего сайта, где они изучали меню и делали заказ, - рассказал Рустам Шодиев.

Отдельную благодарность Рустам Шодиев выразил руководителям социальной сети ВКонтакте, которые в период пандемии дали предпринимателям возможность бесплатно рекламировать свои услуги. Таким образом, компания «Вилка Мигом» обзавелась новыми розничными клиентами.

- Мы обеспечивали питанием гатчинских медиков, которые работали в режиме карантина. Кроме того, у нас заказывали обеды пожилые жители Гатчины, которые не хотели лишний раз ходить в магазин, и все те, кто устал от постоянного приготовления еды. У нас даже есть постоянные клиентки – бабушки, которые живут в одном подъезде и собираются вместе на обед, предварительно заказав его у нас, - поделился Рустам Шодиев.

Генеральный директор семейного ресторана «Пхали Хинкали», владелец одной из кофеен в Гатчине Владислав Осовский рассказал, что планировал открыть ресторан грузинской кухни в Гатчине еще в марте, но пандемия внесла свои коррективы в его планы. Среди сложностей, с которыми ему уже пришлось столкнуться, он назвал «кадровый голод», так как многие потенциальные сотрудники из-за страха новой волны пандемии выбирают трудоустройство в организациях, работы которых не коснется коронавирус.

На фото: предприниматель Рустам Шодиев