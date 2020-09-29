Рестораторы обсудили пандемию и планы на будущее

Современную реальность
ресторанного бизнеса обсудили соучредитель и генеральный директор сети
«Теремок» в Санкт-Петербурге Виталий Свидовский, основатель бренда
«Суши-маркет» и «#Лаваш» Андрей Колмагоров, а также гатчинские предприниматели
- генеральный директор ООО «Вилка Мигом» Рустам Шодиев и генеральный директор
семейного ресторана грузинской кухни «Пхали Хинкали» Владислав Осовский.
Модератором сессии
выступил глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в
Санкт-Петербурге Александр Марков, который попросил участников сессии
рассказать о том, как они пережили пандемию, какие действия предпринимали для
противодействия кризису и насколько для общепита эффективна работа в онлайн
режиме.
Рустам Шодиев рассказал,
что запустил свой проект по приготовлению и доставке домашней еды в 2011 году.
Сегодня основными клиентами компании «Вилка Мигом» являются различные
предприятия и производства Гатчинского района, салоны красоты и другие
организации, не имеющие своих столовых, но сотрудники которых хотят питаться
по-домашнему вкусно.
- Нам удалось за короткий
срок выйти на первое место в интернет поисковиках за счет ежедневного посещения
клиентами нашего сайта, где они изучали меню и делали заказ, - рассказал Рустам
Шодиев.
Отдельную благодарность
Рустам Шодиев выразил руководителям социальной сети ВКонтакте, которые в период
пандемии дали предпринимателям возможность бесплатно рекламировать свои услуги.
Таким образом, компания «Вилка Мигом» обзавелась новыми розничными клиентами.
- Мы обеспечивали
питанием гатчинских медиков, которые работали в режиме карантина. Кроме того, у
нас заказывали обеды пожилые жители Гатчины, которые не хотели лишний раз
ходить в магазин, и все те, кто устал от постоянного приготовления еды. У нас
даже есть постоянные клиентки – бабушки, которые живут в одном подъезде и
собираются вместе на обед, предварительно заказав его у нас, - поделился Рустам
Шодиев.
Генеральный директор семейного ресторана «Пхали Хинкали», владелец одной из кофеен в Гатчине Владислав Осовский рассказал, что планировал открыть ресторан грузинской кухни в Гатчине еще в марте, но пандемия внесла свои коррективы в его планы. Среди сложностей, с которыми ему уже пришлось столкнуться, он назвал «кадровый голод», так как многие потенциальные сотрудники из-за страха новой волны пандемии выбирают трудоустройство в организациях, работы которых не коснется коронавирус.
На фото: предприниматель Рустам Шодиев