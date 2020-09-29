Управление ФНС России по Ленинградской области приглашает поучаствовать в публичном обсуждении

Уважаемые налогоплательщики!

Управление ФНС России по Ленинградской области приглашает вас и (или) ваших представителей принять участие в публичном обсуждении следующих тем: «Реализация полномочий уполномоченного органа по представлению интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве».

Данное мероприятие проводится в режиме онлайн в рамках реализации приоритетной программы Правительства РФ «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Проведение указанного мероприятия запланировано на 30 сентября в 11.00, регистрация слушателей по адресу: http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/7QXdJp

Ссылка для гостевого входа (без регистрации, открывается за 30 минут до начала): http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5795498763

Подробную информацию вы можете получить по тел. 8(800)222-22-22.