Управление ФНС России по Ленинградской области приглашает поучаствовать в публичном обсуждении

Управление ФНС России по Ленинградской области приглашает принять участие в публичном обсуждении следующих тем: «Реализация полномочий уполномоченного органа по представлению интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве».
Уважаемые
налогоплательщики!
Управление ФНС России по
Ленинградской области приглашает вас и (или) ваших представителей принять
участие в публичном обсуждении следующих тем: «Реализация полномочий
уполномоченного органа по представлению интересов Российской Федерации как
кредитора в деле о банкротстве».
Данное мероприятие
проводится в режиме онлайн в рамках реализации приоритетной программы Правительства
РФ «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
Проведение указанного
мероприятия запланировано на 30 сентября в 11.00, регистрация слушателей по
адресу: http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/7QXdJp
Ссылка для гостевого
входа (без регистрации, открывается за 30 минут до начала): http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5795498763
Подробную информацию вы
можете получить по тел. 8(800)222-22-22.
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