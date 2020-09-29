В школу – на новом автобусе!

В поселке Лукаши Гатчинского района прошло необычное мероприятие - праздник школьного автобуса. Поводом тому послужило знаменательное событие в истории главной школы Пудомягского сельского поселения: впервые в истории Лукашевской школы ей был передан автобус.

Церемония проходила торжественно. Соблюдая коронавирусные ограничения, в ней приняли участие все классы. Одни кричали «ура» стоя на школьном крыльце, другие, не выходя из кабинетов, махали руками и салютовали хлопушками из окон школы.

Из музыкальных колонок по школьному двору разносилась веселая песенка про школьный автобус. Ведущим праздничной церемонии выступил директор школы Максим Анатольевич Миронков. Радость школы разделили почетные гости – глава Пудомягского поселения Лилия Ивановна Буянова и председатель комитета образования Гатчинского района Елена Николаевна Глыбина. Именно она и дала старт движению автобуса.

Весело гудя, солнечно желтый автобус марки IVECO въехал на школьный двор. За его рулем сидел представитель компании Питертракцентр (официальный дилер Итальянского автомобильного концерна IVECO) Алексей Непомнящих.

Руководители перерезали красную ленточку и открыли вход в автобус. Покататься на нем захотели все. Первыми его опробовали ученики 4-го класса. Автобус получили положительную оценку детворы и всех присутствовавших, после чего директору школы были вручены ключи.

- Поздравляю вас с приобретением, - обратилась к школьникам Елена Николаевна Глыбина. - Очень хочу, чтобы поездки на этом теплом, большом и уютном автобусе были для вас комфортными, а путешествия - интересными и запоминающимися!

Вместе с учителями и школьниками за школьными воротами новому автобусу аплодировали родители и просто местные жители.

- Огромное спасибо за этот необыкновенный подарок, - поблагодарила Лилия Ивановна Буянова. - Ребята, давайте постараемся сберечь его на долгие годы, чтобы он принес еще много радости.

- Будем беречь! – хором обещали школьники.

Лукашевская школа вступила в новый учебных год с хорошими новостями. Гостям показали новый компьютерный класс. А впереди школу ждет реновация. Вот тогда-то и пригодится новый автобус. Ведь на нем можно будет ездить не только на экскурсии в музей и в театр, но и, пока школа будет ремонтироваться, на уроки в Коммунарскую школу.



