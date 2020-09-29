Вырицкие огнеборцы отпраздновали юбилей

Мужественных и смелых защитников жителей от пожаров в этот день поздравили и.о. главы администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко, глава администрации Сусанинского поселения Елена Бордовская, а также руководители пожарной части № 105 и ГКУ «Леноблпожспас».

Почетные гости поблагодарили сотрудников пожарной части № 105 за преданность выбранной профессии, самоотверженный и добросовестный труд по обеспечению пожарной безопасности Вырицкого поселения.

В рамках праздника состоялся показ техники, предназначенной для тушения пожаров, на интерактивных площадках бравые огнеборцы – сотрудники пожарной части № 105 сымитировали задымление помещения, тушение дома и сбивание мяча со стойки пожарным стволом.

Юным жителям Вырицкого поселения рассказали о правилах пожарной безопасности. Для гостей мероприятия работала полевая кухня.

Фото Юрия Голубева