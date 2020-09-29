Вырицкие огнеборцы отпраздновали юбилей

Мужественных
и смелых защитников жителей от пожаров в этот день поздравили и.о. главы администрации
Вырицкого поселения Михаил Хомченко, глава администрации Сусанинского поселения
Елена Бордовская, а также руководители пожарной части № 105 и ГКУ «Леноблпожспас».
Почетные
гости поблагодарили сотрудников пожарной части № 105 за преданность выбранной
профессии, самоотверженный и добросовестный труд по обеспечению пожарной
безопасности Вырицкого поселения.
В
рамках праздника состоялся показ техники, предназначенной для тушения пожаров,
на интерактивных площадках бравые огнеборцы – сотрудники пожарной части № 105
сымитировали задымление помещения, тушение дома и сбивание мяча со стойки
пожарным стволом.
Юным
жителям Вырицкого поселения рассказали о правилах пожарной безопасности. Для
гостей мероприятия работала полевая кухня.
Фото Юрия Голубева