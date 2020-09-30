Гатчинские предприниматели получили финансовую поддержку

Напомним, что ежегодно администрация Гатчинского района предоставляет субсидии начинающим предпринимателям на возмещение затрат на организацию их деятельности. Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному субъекту малого предпринимательства, не может превышать 700 тысяч рублей. Общий размер субсидии, предоставляемой из бюджета Гатчинского района с учетом софинансирования из областного бюджета на 2020 год, составил 1 945 300 рублей.

В 2020 году на конкурс представлено 11 заявок, девять из которых допущены к конкурсному отбору. Их оценивали члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли заместитель главы районной администрации по финансовой политике Илья Носков, начальник отдела по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Наталья Рудченко, директор Гатчинского филиала областного Центра занятости населения Елена Крылова, представители Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по Ленинградской области, депутаты Гатчинского района. Свою оценку конкурсантам дали руководители фондов поддержки предпринимателей Гатчины и Гатчинского района Александр Семенов и Павел Лукин.

Индивидуальный предприниматель Карен Акопян запросил субсидию в размере 700 тысяч рублей на развитие своего предприятия по шиномонтажу, которое уже функционирует в Веревском поселении. Автосервис был открыт в феврале 2020 года на средства субсидии, полученной в Центре занятости населения.

Похожий проект предприятия по авто- и моторемонту представил Антон Балкин, запросив субсидию в размере 500 800 рублей на покупку оборудования. Предприятие было зарегистрировано в июле текущего года.

Индивидуальный предприниматель Анна Крутова представила бизнес-план строительного предприятия, запросив субсидию в размере 700 тысяч рублей на приобретение мини-экскаватора, прицепа, тента и фаркопа для автомобиля, а также перфоратора.

Учредитель ООО «Северо-Западный дом» Светлана Дорогина представила бизнес-план предприятия по обслуживанию многоквартирных домов, запросив субсидию в размере 420 тысяч рублей. Она планирует оказывать услуги по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества, уборке подъездов, озеленению и благоустройству придомовой территории. Лицензия на осуществление этой деятельности уже получена в комитете государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области. Автор проекта рассказала, что в одном из многоквартирных домов, который она хочет взять в управление, уже запланировано внеочередное собрание собственников жилья по смене управляющей компании. В планах – взять на обслуживание три многоквартирных дома в первый год работы компании «Северо-Западный дом».

Индивидуальный предприниматель Сергей Родионов представил бизнес-план работы пекарни по выпечке ремесленного хлеба и пирожков #МирТрудХлебъ. Сергей Родионов считает, что в Гатчинском районе отсутствует качественное производство ржаного хлеба на закваске ручной работы. Поэтому он запросил субсидию в размере 506 640 рублей на приобретение оборудования для развития своего бизнеса.

Начинающий предприниматель Дарья Овсяник представила проект кулинарной студии «Соль», где будут проходить мастер-классы для взрослых и детей по приготовлению тех или иных блюд. Сегодня в Гатчине и Гатчинском районе не существует подобных заведений, поэтому Дарья Овсяник выразила уверенность в высоком спросе у посетителей на услуги кулинарной студии. Для реализации проекта она запросила субсидию в размере 450 тысяч рублей на закупку оборудования в студию, которую она предполагает открыть в центре Гатчины.

Чемпион России по бодибилдингу 2018 года Мирон Катавилов представил проект фитнес-студии, которая сегодня уже открыта на улице 7 Армии в Гатчине. Мирон Катавилов планирует проводить индивидуальные и групповые занятия фитнесом различной направленности. Часть оборудования он уже приобрел в новый зал на собственные средства, еще 700 тысяч рублей он запросил в виде субсидии из бюджета Гатчинского района на приобретение дополнительных тренажеров.

Еще один проект в сфере красоты и здоровья представила Анастасия Бисерова, которая создала онлайн платформу стоимостью более миллиона рублей для проекта Elastica – альтернативного метода физических тренировок для оздоровления клиентов по запатентованной методике, без необходимости похода в спортивный зал. Клиент сможет сам выбирать необходимый набор тренировок и заниматься спортом, не выходя из дома. Анастасия запросила на конкурсном отборе 700 тысяч рублей на продвижение своего проекта в интернете.

Индивидуальный предприниматель Илья Павлов представил студию загара «Dr. SUN», расположенную на улице Соборной в Гатчине. Цель запрашиваемой субсидии в размере 700 тысяч рублей – частично возместить затраты на покупку инновационного оборудования с лечебными и оздоровительными свойствами MEGASUN (Германия). Несмотря на то, что в Гатчине открыто большое количество студий загара, Илья Павлов считает, что именно «Dr. SUN» может предложить по-настоящему уникальную услугу, так как современное немецкое оборудование оказывает положительное влияние на кожу, заряжая ее витамином D, и загар становится вторичной причиной для посещения солярия, так как на первое место выходит оздоровление.

В результате, именно Илья Павлов стал победителем конкурсного отбора. Второе место занял Мирон Катавилов. На третьем месте – Светлана Дорогина. Четвертую строчку рейтинга заняла Дарья Овсяник. Они смогут претендовать на получение субсидии для компенсации своих затрат при ведении предпринимательской деятельности.