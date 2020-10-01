Без света 2 октября

В связи с проведением
запланированных работ на электросетевых объектах 2 октября будет прекращена
подача электроэнергии:
- с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Тихковицы д. 32-90,
Н. Черницы ул. Южная
д. Большие Колпаны, ул. Садовая,
ул. Казначеева
- с 10:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Старые Низковицы,
д. Новые Низковицы,
д. Жабино с09.30 до 17.30
- с 09:00 до 18:00
Коммунарское ГП:
мкр-н «Антропшино» ул. Антропшинская
- с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
п. Лукаши ул. Центральная,
с-во «Комсомолец»
д Антелево ул. Широкая, ул. Берёзовая, ул.
Строителей, ул. Зелёная,
д. Вяхтелево
- с 09:00 до 16:00
Рождественское СП
д. Даймище
- 09.00-17.00
Тайцкое СП
д. Александровка
- 09.00-17.00
СусанинскоеСП
п. Сусанино, 8, 9, 10 Линия