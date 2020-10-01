Без света 2 октября

Без света 2 октября

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет о запланированных ремонтных работах 2 октября в населенных пунктах Гатчинского района

Рубрики : ЖКХ     01 Oct 2020

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 2 октября будет прекращена подача электроэнергии:

- с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Тихковицы д. 32-90,

Н. Черницы ул. Южная

д. Большие Колпаны, ул. Садовая, ул. Казначеева

 

- с 10:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Старые Низковицы,

д. Новые Низковицы,

д. Жабино с09.30 до 17.30             

 

- с 09:00 до 18:00

Коммунарское ГП:

мкр-н «Антропшино» ул. Антропшинская

 

- с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

п. Лукаши ул. Центральная, с-во «Комсомолец»

д Антелево ул. Широкая, ул. Берёзовая, ул. Строителей, ул. Зелёная,

д. Вяхтелево

 

- с 09:00 до 16:00

Рождественское СП

д. Даймище

 

- 09.00-17.00

Тайцкое СП

д. Александровка

 

- 09.00-17.00

СусанинскоеСП

п. Сусанино, 8, 9, 10 Линия

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