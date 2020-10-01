Солнце в эфире

Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад ее на пиксели, иногда полное пропадание. График перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте доступен на сайте ртрс.рф и в приложении «Телегид».

Интерференция возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Солнце — мощный источник радиоволн, и его сигналы «засвечивают» сигнал спутника. Суть явления проще всего представить через такую аналогию: если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки». Во время интерференции изображение на экранах телевизоров может пропадать или рассыпаться. Но длится это недолго: от нескольких секунд до – в редких случаях - 20 минут.

В Ленинградской области помехи и кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 20 октября.

Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью, это связано с вращением Земли вокруг Солнца и наклоном земной оси. Прежде, при аналоговом телевещании, солнечная засветка перебивала телесигнал и вызывала массовые сбои телетрансляции. С конца 2019 года жители России смотрят центральное эфирное телевидение исключительно в цифровом формате. Цифровые технологии позволили значительно уменьшить воздействие интерференции на прием телепрограмм. Однако совсем избежать влияния Солнца в настоящее время невозможно.

График возникновения интерференции (и возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм) в Ленинградской области публикуется на сайте РТРС (ртрс.рф) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».

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