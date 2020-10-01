Солнце в эфире

Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад ее на пиксели, иногда полное пропадание. График перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте доступен на сайте ртрс.рф и в приложении «Телегид».
Интерференция
возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Солнце — мощный
источник радиоволн, и его сигналы «засвечивают» сигнал спутника. Суть явления
проще всего представить через такую аналогию: если позади свечи включить
прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. Расположение Солнца на прямой
линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколько минут,
затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под
«солнечной засветки». Во время интерференции изображение на экранах телевизоров
может пропадать или рассыпаться. Но длится это недолго: от нескольких секунд до
– в редких случаях - 20 минут.
В Ленинградской
области помехи и кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до
20 октября.
Солнечная
интерференция происходит дважды в год: весной и осенью, это связано с вращением
Земли вокруг Солнца и наклоном земной оси. Прежде, при аналоговом телевещании,
солнечная засветка перебивала телесигнал и вызывала массовые сбои
телетрансляции. С конца 2019 года жители России смотрят центральное эфирное
телевидение исключительно в цифровом формате. Цифровые технологии позволили
значительно уменьшить воздействие интерференции на прием телепрограмм. Однако
совсем избежать влияния Солнца в настоящее время невозможно.
График
возникновения интерференции (и возможных перерывов трансляции теле- и
радиопрограмм) в Ленинградской области публикуется на сайте РТРС (ртрс.рф) в
разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а
также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».
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