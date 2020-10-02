Ленинградская область и Санкт-Петербург вместе будут бороться с коронавирусом

Главы соседних субъектов
рассмотрели возможность увеличения коечного фонда и охват тестированием.
Для оказания медицинской
помощи пациентам с COVID-19 в Ленинградской области развернуты 866 коек, из них
14% свободны. В случае необходимости регион готов в течение 24 часов увеличить
количество мест в больницах для пациентов с ковид и внебольничной пневмонией. В
Петербурге больных с коронавирусной инфекцией принимают на 4076 койках, на
текущий момент свободны 12,4% мест.
В Ленинградской области
тестирование на коронавирус проводится в 12 лабораториях. Всего с начала
пандемии проведено 441 334 теста.
В период пандемии в
медицинских учреждения Санкт-Петербурга была оказана помощь 2044 пациентам из
области с коронавирусом. Также и на территории Ленинградской области лечились
петербуржцы с COVID-19.