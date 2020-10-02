Ленинградская область и Санкт-Петербург вместе будут бороться с коронавирусом

Ленинградская область и Санкт-Петербург вместе будут бороться с коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили вопросы взаимодействия в период распространения коронавирусной инфекции.

Рубрики : COVID-19     02 Oct 2020

Главы соседних субъектов рассмотрели возможность увеличения коечного фонда и охват тестированием.

Для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 в Ленинградской области развернуты 866 коек, из них 14% свободны. В случае необходимости регион готов в течение 24 часов увеличить количество мест в больницах для пациентов с ковид и внебольничной пневмонией. В Петербурге больных с коронавирусной инфекцией принимают на 4076 койках, на текущий момент свободны 12,4% мест.

В Ленинградской области тестирование на коронавирус проводится в 12 лабораториях. Всего с начала пандемии проведено 441 334 теста.

В период пандемии в медицинских учреждения Санкт-Петербурга была оказана помощь 2044 пациентам из области с коронавирусом. Также и на территории Ленинградской области лечились петербуржцы с COVID-19.

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