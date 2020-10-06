В Ленинградской области появится первый памятник Николаю Рериху

Создатели памятника, история создания Проект осуществляется силами Общественно-инициативной группы «Друзья Извары» и АНО Культурно-образовательный Центр «Извара 15» при поддержке Законодательного Собрания ЛО, Правительства ЛО, Администрации Волосовского муниципального района, а также администрации Волосовской Школы искусств им. Н.К.Рериха и Международного Центра Рерихов (г. Москва).

Инициатором проекта стала М.Н.Левченко – председатель постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Законодательного Собрания Ленинградской области. На предложение о сотрудничестве с радостью откликнулся известный скульптор, член Союза художников Украины, член Международного художественного Фонда (г. Москва) Алексей Леонов. Скульптурный портрет Н.К.Рериха стал его безвозмездным даром Волосовской Школе искусств и всем жителям Ленинградской области.

Школа искусств в городе Волосово не случайно носит имя Н.К.Рериха – великого русского художника, ученого, мыслителя, гуманиста. С Волосовским районом связано 26 лет жизни Николая Константиновича, все самые яркие впечатления его детства и юности.

Именно здесь, в деревне Извара, где находилось имение его родителей (сейчас здесь расположен государственный Музей-усадьба Н.К. Рериха), Рерих начал рисовать, здесь пробудились в нем любовь к родной природе и истории, увлечение археологией, интерес к Востоку. Как писал художник, с Изварой было связано «все особенное, все милое и памятное».

Имя Н.К.Рериха для коллектива Волосовской Школы искусств, которую от Извары отделяют всего лишь 10 км, стало символом Мастера, творчество которого основано на почитании Красоты, на бережном отношении к наследию предков и уважении культурных традиций всех народов. Открытие бронзового бюста Н.К.Рериха на территории Школы станет выдающимся вкладом в дело увековечивания памяти великого художника.

Напомним, что ровно год назад, 9 октября 2019 года, первые бронзовые бюсты Н.К. и Е.И. Рерихов в Индии были установлены в гималайском имении Рерихов в долине Кулу. Этот масштабный культурный индо-российский проект был осуществлен благодаря Международному благотворительному общественному Фонду «Диалог Культур – Единый Мир», по инициативе и при активном участии Международного Центра Рерихов (г. Москва), при поддержке руководства Международного Мемориального Треста Рерихов и администрации округа Кулу (Индия, Химачал Прадеш).

Автором и создателем скульптурных портретов Рерихов также стал скульптор Алексей Леонов.

Скульптурные портреты Н.К.Рериха, установленные в Индии и России, похожие и по-своему неповторимые, протянут невидимую связь между долиной Кулу и просторами Извары - особыми местами, столь дорогими и близкими сердцу русского художника, и послужат укреплению культурных связей между нашими народами.

Знаменательно, что проект по установке памятника на территории Волосовской Школы Искусств имени Н.К. Рериха осуществляется в год 85-летия подписания Пакта Рериха – первого международного договора о защите культурных ценностей, в основание которого заложена концепция приоритета культуры в жизни человека и общества, акцент на ее созидание, развитие и сохранение. По мысли Рериха, культурная преемственность является основой человеческой эволюции, необходимым условием процветания последующих поколений. У наших детей должно быть и будет прекрасное будущее, наполненное высокой культурой и духовностью.

На эти благородные цели и направлены усилия Общественно-инициативной группы «Друзья Извары» и Культурно-образовательного Центра «Извара 15» при активной поддержке Правительства Ленинградской области и районных властей.

Одним из таких совместных культурных проектов и стал проект по установке памятника в Волосово. Памятник по праву можно назвать народным, поскольку возводился он на пожертвования общественности, меценатов, поклонников творчества великого художника. Бронзовый скульптурный портрет художника установлен на постаменте, изготовленном из красивейших сортов гранита, месторождения которых находятся в Ленинградской области. На постаменте вырезан символ Знамени Мира.

Торжественное открытие памятника Н.К.Рериху состоится при поддержке губернатора Ленинградской области, постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Законодательного собрания ЛО, Комитета общего и профессионального образования и Комитета по культуре ЛО, а также Ленинградского областного отделения ВООПИиК, администрации Волосовского муниципального района, администрации МО Рабитицкого сельского поселения, Международного Центра Рерихов (г. Москва), Международного Благотворительного Фонда имени Е.И. Рерих (г. Москва).

В торжественной церемонии открытия примут участие депутаты Законодательного Собрания ЛО Вадим Густов и Марина Левченко, другие представители областной и районной власти; представители ВООПИиК ЛО, ОИГ «Друзья Извары», КОЦ «Извара 15», Волосовской Школы Искусств имени Н.К.Рериха, Международного Центра Рерихов и другие гости.

Начало торжественной церемонии в 15.00. Адрес: Ленинградская область, Волосовский район, г. Волосово, ул. Красных партизан, д. 10/5, сквер возле Волосовской Школы искусств им. Н.К.Рериха

Сразу после уличной церемонии открытия памятника состоится фортепианный концерт лауреата международных конкурсов, стипендианта Международного Благотворительного Фонда имени Е.И. Рерих (г. Москва) молодого талантливого пианиста Николая Кузнецова (класс профессора С.Л. Доренского Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского).