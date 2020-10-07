Яйца из Ленинградской области экспортируются в Арабские Эмираты

Главная сельхозвыставка страны, посвященная Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в этом году проводится в онлайн формате. Посетить стенд Ленинградской области можно на интернет-платформе https://золотаяосень2020.рф/

Открытие состоялось в форме видеомоста. Ленинградская область была первым из пяти лучших регионов России, достижения которых в АПК представили премьер-министру.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с территории ведущей птицефабрики России «Роскар» рассказал Михаилу Мишустину о результатах работы аграрного сектора в регионе.

«Объем валового продукта в АПК Ленинградской области в этом году увеличился на 11 млрд рублей и, впервые в истории, достигнет показателя 260 млрд рублей. Экспорт продукции АПК вырастет на 33% до 320 млн долларов», — сообщил глава региона.

Александр Дрозденко рассказал Михаилу Мишустину, что пандемия не повлияла на результаты работы АПК Ленинградской области: по племенному и молочном животноводству, производству яйца регион остается лидером России, активно развивается рыбоводство, увеличивается количество крестьянско-фермерских хозяйств, растет спрос на их продукцию. На 20% увеличилось производство рыбы, в два раза — объемы поставок на рынок грибов и ягод.

Александр Дрозденко особо остановился на достижениях региона в птицеводстве: «На птицефабрике «Роскар» внедрена технология, при которой первый человек, который касается яйца руками — это покупатель продукции. А само ленинградское яйцо экспортируется даже в Арабские Эмираты».

Напомним, по итогам 2019 года валовой продукции агропромышленного комплекса было произведено на 249 миллиардов рублей. Из них продукция сельского хозяйства составила 103 миллиарда рублей, что на 11,3 миллиарда больше, чем в 2018 году. Это 2% валовой продукции сельского хозяйства Российской Федерации и порядка 38% объема производства Северо-Западного федерального округа.

По итогам 2019 года среди субъектов Российской Федерации Ленинградская область занимает:

• 1 место по производству яиц и молочной продуктивности коров,

• 2 место по поголовью птицы,

• 3 место по выращиванию форели,

• 5 место по производству мяса птицы в сельхозорганизациях

• 7 место по производству молока в сельхозорганизациях.

За последние 5 лет в АПК региона реализовано свыше 80 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 69 миллиардов рублей. Объем инвестиций в АПК Ленинградской области в 2019 году к 2018 году вырос на 8,1 миллиарда рублей до 20,8 миллиарда рублей.