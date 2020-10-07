Производство в Гатчинском районе расширяется

Распоряжение о признании
масштабным инвестиционным проектом строительства производственных и складских
корпусов для размещения производства ООО «Завод высотных конструкций» подписано
губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
В соответствии с
областным законом, этот статус дает право инвестору арендовать земельный
участок без прохождения процедуры торгов. Для размещения нового объекта
подобраны четыре земельных участка общей площадью 49,6 тысяч кв.м в Пудостьском
сельском поселении Гатчинского района. Таким образом, инвестор планирует
перевести из Гатчины существующую сегодня производственную площадку, увеличить
ее площадь и нарастить производственные мощности.
В рамках проекта с
объемом инвестиций более 200 млн рублей предполагается возвести на площадке
вблизи Гатчины более 10 новых производственных и вспомогательных корпусов и
закупить новое технологическое оборудование.
Инвестиционная программа
рассчитана на два этапа на период 2020–2027 гг. На предприятии будут
организованы 140 рабочих мест. В ближайшие три года обновленное предприятие
планирует увеличить выпуск до 2,2 млн единиц подъемного оборудования в год.
Завод высотных
конструкций начал работу в городе Гатчина в 2010 году и на сегодняшний день
входит в число крупнейших производителей подъемного оборудования в России.
Ассортимент предприятия превышает 700 единиц подъемного оборудования для
профессионального, индустриального и домашнего применения. Продукция завода
представлены на полках ведущих строительных сетей и в крупнейших
интернет-магазинах, а также поставляется в Беларусь, Казахстан, Молдову,
Армению, Азербайджан, Грузию, Болгарию. В ближайших планах завода — выход на
рынок Германии.