Производство в Гатчинском районе расширяется

Распоряжение о признании масштабным инвестиционным проектом строительства производственных и складских корпусов для размещения производства ООО «Завод высотных конструкций» подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

В соответствии с областным законом, этот статус дает право инвестору арендовать земельный участок без прохождения процедуры торгов. Для размещения нового объекта подобраны четыре земельных участка общей площадью 49,6 тысяч кв.м в Пудостьском сельском поселении Гатчинского района. Таким образом, инвестор планирует перевести из Гатчины существующую сегодня производственную площадку, увеличить ее площадь и нарастить производственные мощности.

В рамках проекта с объемом инвестиций более 200 млн рублей предполагается возвести на площадке вблизи Гатчины более 10 новых производственных и вспомогательных корпусов и закупить новое технологическое оборудование.

Инвестиционная программа рассчитана на два этапа на период 2020–2027 гг. На предприятии будут организованы 140 рабочих мест. В ближайшие три года обновленное предприятие планирует увеличить выпуск до 2,2 млн единиц подъемного оборудования в год.

Завод высотных конструкций начал работу в городе Гатчина в 2010 году и на сегодняшний день входит в число крупнейших производителей подъемного оборудования в России. Ассортимент предприятия превышает 700 единиц подъемного оборудования для профессионального, индустриального и домашнего применения. Продукция завода представлены на полках ведущих строительных сетей и в крупнейших интернет-магазинах, а также поставляется в Беларусь, Казахстан, Молдову, Армению, Азербайджан, Грузию, Болгарию. В ближайших планах завода — выход на рынок Германии.