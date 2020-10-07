Публичное обсуждение

Срок проведения публичного обсуждения: с 3 по 17 октября 2020 года.

В период публичного обсуждения все заинтересованные лица могут направить свои замечания и предложения по данному проекту документа стратегического планирования.

Проект Прогноза социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на 2021 год и на период до 2023 года опубликован на официальном информационном портале администрации Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:// radm.gtn.ru в разделе «Деятельность» - «Отдел по экономическому развитию и инвестициям» - «Документы»: http://radm.gtn.ru/activity/economy/ekon_doc/.

Направлять замечания и предложения можно на электронный адрес отдела по экономическому развитию и инвестициям: econradm@mail.ru или почтовым отправлением по адресу: 188340, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Макса, д. 44.

Контактное лицо: начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям Гажа Елена Николаевна, e-mail: econradm@mail.ru, тел. (81371) 9-56-86.