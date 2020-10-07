Публичное обсуждение

Срок
проведения публичного обсуждения: с 3 по 17 октября 2020 года.
В
период публичного обсуждения все заинтересованные лица могут направить свои
замечания и предложения по данному проекту документа стратегического
планирования.
Проект
Прогноза
социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на 2021 год
и на период до 2023 года опубликован на
официальном информационном портале администрации Гатчинского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:// radm.gtn.ru в разделе «Деятельность» - «Отдел по экономическому
развитию и инвестициям» - «Документы»: http://radm.gtn.ru/activity/economy/ekon_doc/.
Направлять
замечания и предложения можно на электронный адрес отдела по экономическому
развитию и инвестициям: econradm@mail.ru или почтовым
отправлением по адресу: 188340, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла
Макса, д. 44.
Контактное лицо: начальник отдела по
экономическому развитию и инвестициям Гажа Елена Николаевна, e-mail: econradm@mail.ru, тел.
(81371) 9-56-86.