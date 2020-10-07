Волейбол. ГИЭФПТ. Победа!

Мужская сборная команда ГИЭФПТ по волейболу под руководством тренера Олега Морозова блестяще выступила на отборочных соревнованиях Всероссийской универсиады в Северо-Западном федеральном округе. Путевка в финал разыгрывалась в Вологде.

В турнире, который является отборочным соревнованием к главному волейбольному соревнованию двухлетия - Всероссийской летней универсиаде - 2020, сборная ГИЭФПТ по волейболу не оставила шансов своим соперникам, поочередно обыграв сильнейшие команды Северо-Западного федерального округа: ЛГУ им. Пушкина, Волгоградский государственный университет, Северный арктический федеральный университет (г. Архангельск), Череповецкий государственный университет.

В спортивных соревнованиях универсиады принимают участие студенты, аспиранты и выпускники 2019-2020 годов очной формы обучения образовательной организации. К победе команда ГИЭФПТ вышла в составе: Егор Кириллов (капитан), Артем Барабаш, Вадим Шатковский, Артем Мельников, Данила Кузьмин, Виктор Шумских, Виталий Пархоменко, Евгений Скляренко.

Сборной команде ГИЭФПТ по волейболу были вручены главные награды турнира и путевка на Всероссийскую летнюю универсиаду, которая пройдет в Екатеринбурге с 12 по 18 октября. На этих престижнейших соревнованиях волейболисты гатчинского вуза будут представлять Ленинградскую область и весь Северо-Западный федеральный округ.

Напомним, что Всероссийская летняя универсиада – комплексное спортивное мероприятие, которое проводится в целях популяризации здорового образа жизни, сохранения традиций проведения комплексных спортивных мероприятий для студенческой молодежи, повышения уровня физкультурно-спортивной работы в вузах, а также выявления сильнейших спортсменов для участия в международных студенческих соревнованиях, студенческих чемпионатах Европы, мира и Всемирных универсиадах.