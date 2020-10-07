Волейбол. ГИЭФПТ. Победа!

Мужская сборная команда
ГИЭФПТ по волейболу под руководством тренера Олега Морозова блестяще выступила
на отборочных соревнованиях Всероссийской универсиады в Северо-Западном
федеральном округе. Путевка в финал разыгрывалась в Вологде.
В турнире, который
является отборочным соревнованием к главному волейбольному соревнованию
двухлетия - Всероссийской летней универсиаде - 2020, сборная ГИЭФПТ по
волейболу не оставила шансов своим соперникам, поочередно обыграв сильнейшие
команды Северо-Западного федерального округа: ЛГУ им. Пушкина, Волгоградский
государственный университет, Северный арктический федеральный университет (г.
Архангельск), Череповецкий государственный университет.
В спортивных
соревнованиях универсиады принимают участие студенты, аспиранты и выпускники
2019-2020 годов очной формы обучения образовательной организации. К победе
команда ГИЭФПТ вышла в составе: Егор Кириллов (капитан), Артем Барабаш, Вадим
Шатковский, Артем Мельников, Данила Кузьмин, Виктор Шумских, Виталий
Пархоменко, Евгений Скляренко.
Сборной команде ГИЭФПТ по
волейболу были вручены главные награды турнира и путевка на Всероссийскую
летнюю универсиаду, которая пройдет в Екатеринбурге с 12 по 18 октября. На этих
престижнейших соревнованиях волейболисты гатчинского вуза будут представлять
Ленинградскую область и весь Северо-Западный федеральный округ.
Напомним, что
Всероссийская летняя универсиада – комплексное спортивное мероприятие, которое
проводится в целях популяризации здорового образа жизни, сохранения традиций
проведения комплексных спортивных мероприятий для студенческой молодежи,
повышения уровня физкультурно-спортивной работы в вузах, а также выявления
сильнейших спортсменов для участия в международных студенческих соревнованиях,
студенческих чемпионатах Европы, мира и Всемирных универсиадах.