Сезон фонтанов продлён!

Собравшись было выключить городские фонтаны, петербургский «Водоканал» принял решение продлить сезон – погода пока располагает, похолоданий не намечается. Когда именно фонтаны будут отключать к зиме, еще неизвестно – это будет зависеть от погодных условий. Закрытие фонтанов в Петродворце произойдет 18 октября, но в этом году обойдется без традиционной торжественной церемонии по этому поводу: Covid не велит.