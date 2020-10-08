Сезон фонтанов продлён!

Сезон фонтанов продлён!

Сезон фонтанов продлили из-за теплой погоды. В Петербурге фонтаны будут работать до серьезных похолоданий, в Петергофе – до 18 октября.

Рубрики : Общество     08 Oct 2020

Собравшись было выключить городские фонтаны, петербургский «Водоканал» принял решение продлить сезон – погода пока располагает, похолоданий не намечается. Когда именно фонтаны будут отключать к зиме, еще неизвестно – это будет зависеть от погодных условий. Закрытие фонтанов в Петродворце произойдет 18 октября, но в этом году обойдется без традиционной торжественной церемонии по этому поводу: Covid не велит.

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