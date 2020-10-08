Сезон фонтанов продлён!

Собравшись было выключить городские фонтаны, петербургский «Водоканал»
принял решение продлить сезон – погода пока располагает, похолоданий не
намечается. Когда именно фонтаны будут отключать к зиме, еще неизвестно – это
будет зависеть от погодных условий. Закрытие фонтанов в Петродворце произойдет
18 октября, но в этом году обойдется без традиционной торжественной церемонии
по этому поводу: Covid не велит.
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