Иллюстрации 9-классницы лицея № 3 украсили книгу

Ученица 9 класса Гатчинского лицея № 3 Варвара Маточинская победила в конкурсе детской иллюстрации к книге Елены Дубровской «Маленькие истории с большим смыслом».
Это
пособие для учителей от Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России»,
снимающего фильмы с участием школьников. Главный приз конкурса – книга с
напечатанной иллюстрацией победителя. Участников было много, победили – десять.
В их числе – гатчинская девятиклассница Варя Маточинская. Ей как победителю
конкурса прислали экземпляр книги, в которой напечатана ее иллюстрация, с
автографом автора.
Проект
«Киноуроки в школах России» реализуется с 2014 года. Это профессиональные
короткометражные художественные фильмы воспитательного назначения. Киноуроки
проводятся в рамках классных часов с учётом воспитательной среды каждого класса
и создаются отдельно для каждой возрастной категории школьников. В течение 5
лет планируется создать 99 детских кинокартин для педагогов.
С
целью поддержки данного проекта любая школа может принять участие во
всероссийской акции «Киноэкология», собранные средства от которой пойдут на
создание новых киноуроков.
Екатерина Дзюба
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