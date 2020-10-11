Иллюстрации 9-классницы лицея № 3 украсили книгу

Это пособие для учителей от Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России», снимающего фильмы с участием школьников. Главный приз конкурса – книга с напечатанной иллюстрацией победителя. Участников было много, победили – десять. В их числе – гатчинская девятиклассница Варя Маточинская. Ей как победителю конкурса прислали экземпляр книги, в которой напечатана ее иллюстрация, с автографом автора.

Проект «Киноуроки в школах России» реализуется с 2014 года. Это профессиональные короткометражные художественные фильмы воспитательного назначения. Киноуроки проводятся в рамках классных часов с учётом воспитательной среды каждого класса и создаются отдельно для каждой возрастной категории школьников. В течение 5 лет планируется создать 99 детских кинокартин для педагогов.

С целью поддержки данного проекта любая школа может принять участие во всероссийской акции «Киноэкология», собранные средства от которой пойдут на создание новых киноуроков.

Екатерина Дзюба