Учёные – студентам

Студенты и преподаватели факультета с интересом прослушали лекцию «Повышение плодородия почв», поблагодарили за ценную информацию и выразили надежду на следующую встречу. Декан агропромышленного факультета Евгений Владимирович Самойлов вручил А.И. Осипову благодарственное письмо за сотрудничество.

Встреча прошла при содействии председателя Совета Ленинградской областной организации ВОИР Александра Ивановича Баскакова.

Начиная с апреля 2019 года, Совет Ленинградской областной организации ВОИР провел в Гатчине несколько научно-практических конференций для студентов и преподавателей Государственного института экономики, права и технологий и Гатчинского филиала Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права. Это послужило поводом издать книгу «Изобретения – важный инновационный элемент экономики». Ее авторы – П.П. Ковтун и А.И. Баскаков. В этом году вышла новая книга «Техническое творчество ВОИР Ленинградской области». Авторы-составители – Е.В. Самойлов и А.И. Баскаков.