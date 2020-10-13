Угнал машину и разбил в смертельном ДТП

11-го октября, около семи утра, на 25-м километре шоссе
Красное Село – Гатчина – Павловск произошло лобовое столкновение двух
автомашин: Mitsubishi Outlander и ВАЗ-21074. 50-летний водитель «семерки» – житель деревни
Покровская – от полученных травм скончался до прибытия «скорой помощи».
31-летний житель Псковской области Алексей Д., находившийся за рулем иномарки,
был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения. Алкотестер показал
наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе. Выяснилось, что автомобиль Mitsubishi, которым молодой
человек управлял, ему не принадлежит. По факту нарушения правил дорожного
движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбудили уголовное
дело. Гражданина Д. задержали и поместили в изолятор временного содержания.
А днем в полицию поступило заявление от жителя Петербурга –
владельца разбитой Mitsubishi.
В ночь на 11-е октября Алексей Д. угнал его машину с территории строительного
объекта в Вырице на Вольской улице. По факту угона было возбуждено уголовное
дело. Угонщик, совершивший смертельное ДТП на чужой машине, находится в камере
ИВС.