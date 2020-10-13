В усадьбе Витгенштейна дети протестировали новый конный маршрут

Маршрут
был создан молодежной общественной организацией «Центр молодежных инициатив» в
рамках проекта «Две усадьбы» при финансовой поддержке комитета по туризму
Ленинградской области.
В
рамках тестирования состоялся заезд по конному спортивному ориентированию, в
котором приняли участие 11 юных всадников. Во время прохождения маршрута они прогулялись
по видовым местам старинного парка, опробовали проезд по расширенным после
уборки аллеям, совершили тест-драйв нового моста через ручей. Кроме того они
попробовали свои силы в умении пользоваться картой и показали свои навыки
верховой езды, проходя специальные технические задания. Все участники заезда получили
памятные призы и грамоты.