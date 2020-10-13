В усадьбе Витгенштейна дети протестировали новый конный маршрут

Маршрут был создан молодежной общественной организацией «Центр молодежных инициатив» в рамках проекта «Две усадьбы» при финансовой поддержке комитета по туризму Ленинградской области.

В рамках тестирования состоялся заезд по конному спортивному ориентированию, в котором приняли участие 11 юных всадников. Во время прохождения маршрута они прогулялись по видовым местам старинного парка, опробовали проезд по расширенным после уборки аллеям, совершили тест-драйв нового моста через ручей. Кроме того они попробовали свои силы в умении пользоваться картой и показали свои навыки верховой езды, проходя специальные технические задания. Все участники заезда получили памятные призы и грамоты.