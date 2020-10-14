Акция «Меня видно: засветись!» пройдет в Гатчине

Акция пройдет:

- с 17:00 до 17:30 - ул. Генерала Кныша, пешеходный переход у ФОК "Арена";

- с 18:00 до 18:30 - ул. Соборная (ближе к пересечению с пр. 25 Октября);

- с 18:30 до 19:00 - пр. 25 Октября у Кирхи.

Также в акции примут участие сотрудники отдела ГИБДД УМВД по Гатчинскому району.