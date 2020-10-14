Акция «Меня видно: засветись!» пройдет в Гатчине

Акция пройдет:
- с 17:00 до 17:30 - ул. Генерала Кныша, пешеходный
переход у ФОК "Арена";
- с 18:00 до 18:30 - ул. Соборная (ближе к
пересечению с пр. 25 Октября);
- с 18:30 до 19:00 - пр. 25 Октября у Кирхи.
15 октября в Гатчине пройдет акция «Меня видно: засветись!». Волонтеры Гатчинского Дворца Молодёжи напомнят жителям нашего города о правилах поведения пешеходов на дороге, а также вручать светоотражатели.
Акция пройдет:
- с 17:00 до 17:30 - ул. Генерала Кныша, пешеходный
переход у ФОК "Арена";
- с 18:00 до 18:30 - ул. Соборная (ближе к
пересечению с пр. 25 Октября);
- с 18:30 до 19:00 - пр. 25 Октября у Кирхи.
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