Акция «Меня видно: засветись!» пройдет в Гатчине

Акция «Меня видно: засветись!» пройдет в Гатчине

15 октября в Гатчине пройдет акция «Меня видно: засветись!». Волонтеры Гатчинского Дворца Молодёжи напомнят жителям нашего города о правилах поведения пешеходов на дороге, а также вручать светоотражатели.

Рубрики : Общество     14 Oct 2020

Акция пройдет:

- с 17:00 до 17:30 - ул. Генерала Кныша, пешеходный переход у ФОК "Арена";

- с 18:00 до 18:30 - ул. Соборная (ближе к пересечению с пр. 25 Октября);

- с 18:30 до 19:00 - пр. 25 Октября у Кирхи.

 Также в акции примут участие сотрудники отдела ГИБДД УМВД по Гатчинскому району.

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