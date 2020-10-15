Гатчинские школьницы – в полуфинале «Большой перемены»

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи. Главный критерий конкурсного отбора – не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся подростку в современном мире.

«Большая перемена» стартовала в марте. Полуфиналистами стали шесть тысяч школьников по всей стране. В Ленинградской области в конкурсе приняли участие 10643 человека. В их числе – ученицы 91 класса Гатчинского лицея № 3 Варвара Маточинская и Татьяна Нетребина, вышедшие в полуфинал. У девочек – свое видение конкурсных задач.

- Конкурс придуман для детей, которые устали от школьной рутины и хотят создать свой оригинальный проект, – рассказывает Варя Маточинская. – В нем нет каких-то особых правил, как в школе. Можно проявить всю свою фантазию. Для создания проекта нам предложили на выбор девять разных направлений: «Твори!», «Помни!», «Будь здоров!», «Создавай будущее!», «Познавай Россию!», «Делай добро!», «Расскажи о главном!», «Сохраняй природу!», «Меняй мир вокруг!». Но сначала надо было пройти тесты, которые выявили наши личностные качества. По результатам тестов система рекомендовала наиболее подходящее направление. Если не хочешь рекомендованное – бери любое другое.

- И какое направление выбрала ты?

- Я везде получила равное количество баллов и выбрала то, что больше понравилось: «Твори!». Это тема, связанная с творчеством: вокал, танец, художественное или театральное направление. Свой проект можно было сделать в любом виде: написать песню или картину, поставить танец. Я выбрала проект «Символ «Большой перемены» и создала свой стикерпак – по аналогии со стикерами «ВКонтакте». Для каждого направления конкурса – свой стикер. На стикере – енот в разных ипостасях: художник, спортсмен, журналист и т.д.

- Почему енот?..

- Следуя описанию проекта, я изучила, что такое символ. Вместе с командой мы выяснили, какое животное что символизирует, и в результате выбрали енота. Да, можно было подобрать себе команду – туда вошли мои друзья, которые не участвовали в конкурсе, просто мне помогали.

Так вот – енот: он символизирует изобретательность, творчество, великодушие, любопытство и новые идеи. Мои товарищи рисовали на бумаги эскизы, а я их дорабатывала: переводила все в электронный вид и раскрашивала – на графическом планшете. Потом я оформила все пункты проекта: расписала, на основании чего мы сделали выбор, какими источниками и материалами пользовались. Кстати, в процессе работы мы советовались с экспертами – создателями стикеров «ВКонтакте»: они нам разъясняли наши ошибки, подсказывали, что надо исправить. Через некоторое время, когда наш проект прошел проверку, нам выставили баллы, и я попала в полуфиналисты.

Таня Нетребина выбрала тот проект, который порекомендовали ей по результатам прохождения тестов: «Будь здоров!». И это неслучайно: Татьяна выбрала путь медика еще в восьмом классе и активно совершенствуется в этом направлении.

- Тематика «Будь здоров!» – для людей, увлекающихся медициной, диетологией. После прохождения тестов можно было изучить олимпиады, почитать литературу, посмотреть видео, пройти курсы, чтобы углубиться в эту тему, – рассказывает Татьяна. – Я прошла специальные курсы и узнала для себя много нового. Для своего проекта я разработала 7-недельный курс реабилитации и сняла на видео упражнения для детей с особенностями развития.

О проблемах особенных детей Татьяна знает не понаслышке. Ей доводилось посещать реабилитационные центры, общаться с организаторами, вникать в методики реабилитации.

- Я была в клинике доктора Мышляева в Нижнем Новгороде, где нам подробно рассказывали о практике моделирования родового стресса. Это уникальная система нейрореабилитации, направленная на активацию незрелых или поврежденных зон головного мозга, ответственных, в том числе, за речевую функцию. Из практики этой клиники я взяла некоторые физкультурные упражнения для своего проекта, – делится Таня. – У многих детей с особенностями бывают нарушения ментальных связей. Часто возникают проблемы с концентрацией внимания, к основному заболеванию прибавляется гиперактивность. Я в своем курсе объединила спортивную и развивающую составляющую: ребенок развивается и расходует свой огромный запас энергии на продуктивные цели. Каждый день подробно расписан. Некоторые упражнения похожи на игру, другие – гимнастические.

Когда я посылала свою программу на конкурс, видео долго грузилось и «не ушло». Я очень волновалась, отправила много писем в оргкомитет, но все прошло благополучно – и мой проект вышел в полуфинал.

Проведение Северо-Западного полуфинала первого Всероссийского конкурса «Большая перемена» запланировано с 17 по 25 октября в детском лагере «Россонь» в Кингисеппском районе. К заочным полуфиналам допущены 579 человек, 79 из них должны участвовать в очных. Финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8-9 классов и 300 десятиклассников.

Победителей и финалистов ждут серьезные призы: финалисты получат путевки в «Артек», ученики 8-9 классов – премии 200 тысяч рублей, а ученики 10-х классов – денежный приз в размере 1 млн рублей.

Что ждет полуфиналистов в лагере «Россонь»?

- Это трехдневная программа, где мы с командой единомышленников будем создавать свой проект, – поясняет Варя Маточинская. – В команду войдут 10 человек, ранее не знакомых друг с другом, и будут создавать что-то новое – по своим направлениям.

А еще не так давно Варя побывала в «Сириусе». Но не по линии дизайна. Из всех образовательных программ центра Варя выбрала математику: «Первый этап – дистанционный. Проходишь курс два месяца, выполняешь задания, которые тебе высылают. Потом – дистанционная олимпиада. Если решил, выходишь на очный этап. Если и там решил – попадаешь в «Сириус»…



