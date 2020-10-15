Гатчинские школьницы – в полуфинале «Большой перемены»

Конкурс проходит при
поддержке Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам
молодежи. Главный критерий конкурсного отбора – не оценка успеваемости, а наличие
навыков, которые пригодятся подростку в современном мире.
«Большая перемена»
стартовала в марте. Полуфиналистами стали шесть тысяч школьников по всей
стране. В Ленинградской области в конкурсе приняли участие 10643 человека. В их
числе – ученицы 91 класса Гатчинского лицея № 3 Варвара Маточинская и Татьяна
Нетребина, вышедшие в полуфинал. У девочек – свое видение конкурсных задач.
- Конкурс придуман для
детей, которые устали от школьной рутины и хотят создать свой оригинальный
проект, – рассказывает Варя Маточинская. – В нем нет каких-то особых правил,
как в школе. Можно проявить всю свою фантазию. Для создания проекта нам
предложили на выбор девять разных направлений: «Твори!», «Помни!», «Будь
здоров!», «Создавай будущее!», «Познавай Россию!», «Делай добро!», «Расскажи о
главном!», «Сохраняй природу!», «Меняй мир вокруг!». Но сначала надо было
пройти тесты, которые выявили наши личностные качества. По результатам тестов
система рекомендовала наиболее подходящее направление. Если не хочешь
рекомендованное – бери любое другое.
- И какое направление
выбрала ты?
- Я везде получила равное
количество баллов и выбрала то, что больше понравилось: «Твори!». Это тема,
связанная с творчеством: вокал, танец, художественное или театральное
направление. Свой проект можно было сделать в любом виде: написать песню или
картину, поставить танец. Я выбрала проект «Символ «Большой перемены» и создала
свой стикерпак – по аналогии со стикерами «ВКонтакте». Для каждого направления
конкурса – свой стикер. На стикере – енот в разных ипостасях: художник,
спортсмен, журналист и т.д.
- Почему енот?..
- Следуя описанию
проекта, я изучила, что такое символ. Вместе с командой мы выяснили, какое
животное что символизирует, и в результате выбрали енота. Да, можно было
подобрать себе команду – туда вошли мои друзья, которые не участвовали в
конкурсе, просто мне помогали.
Так вот – енот: он
символизирует изобретательность, творчество, великодушие, любопытство и новые
идеи. Мои товарищи рисовали на бумаги эскизы, а я их дорабатывала: переводила
все в электронный вид и раскрашивала – на графическом планшете. Потом я
оформила все пункты проекта: расписала, на основании чего мы сделали выбор,
какими источниками и материалами пользовались. Кстати, в процессе работы мы
советовались с экспертами – создателями стикеров «ВКонтакте»: они нам
разъясняли наши ошибки, подсказывали, что надо исправить. Через некоторое
время, когда наш проект прошел проверку, нам выставили баллы, и я попала в
полуфиналисты.
Таня Нетребина выбрала
тот проект, который порекомендовали ей по результатам прохождения тестов: «Будь
здоров!». И это неслучайно: Татьяна выбрала путь медика еще в восьмом классе и
активно совершенствуется в этом направлении.
- Тематика «Будь здоров!»
– для людей, увлекающихся медициной, диетологией. После прохождения тестов
можно было изучить олимпиады, почитать литературу, посмотреть видео, пройти
курсы, чтобы углубиться в эту тему, – рассказывает Татьяна. – Я прошла
специальные курсы и узнала для себя много нового. Для своего проекта я
разработала 7-недельный курс реабилитации и сняла на видео упражнения для детей
с особенностями развития.
О проблемах особенных
детей Татьяна знает не понаслышке. Ей доводилось посещать реабилитационные
центры, общаться с организаторами, вникать в методики реабилитации.
- Я была в клинике
доктора Мышляева в Нижнем Новгороде, где нам подробно рассказывали о практике
моделирования родового стресса. Это уникальная система нейрореабилитации,
направленная на активацию незрелых или поврежденных зон головного мозга,
ответственных, в том числе, за речевую функцию. Из практики этой клиники я
взяла некоторые физкультурные упражнения для своего проекта, – делится Таня. –
У многих детей с особенностями бывают нарушения ментальных связей. Часто
возникают проблемы с концентрацией внимания, к основному заболеванию
прибавляется гиперактивность. Я в своем курсе объединила спортивную и
развивающую составляющую: ребенок развивается и расходует свой огромный запас
энергии на продуктивные цели. Каждый день подробно расписан. Некоторые
упражнения похожи на игру, другие – гимнастические.
Когда я посылала свою
программу на конкурс, видео долго грузилось и «не ушло». Я очень волновалась,
отправила много писем в оргкомитет, но все прошло благополучно – и мой проект
вышел в полуфинал.
Проведение
Северо-Западного полуфинала первого Всероссийского конкурса «Большая перемена»
запланировано с 17 по 25 октября в детском лагере «Россонь» в Кингисеппском
районе. К заочным полуфиналам допущены 579 человек, 79 из них должны
участвовать в очных. Финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300
учащихся 8-9 классов и 300 десятиклассников.
Победителей и финалистов
ждут серьезные призы: финалисты получат путевки в «Артек», ученики 8-9 классов
– премии 200 тысяч рублей, а ученики 10-х классов – денежный приз в размере 1
млн рублей.
Что ждет полуфиналистов в
лагере «Россонь»?
- Это трехдневная
программа, где мы с командой единомышленников будем создавать свой проект, –
поясняет Варя Маточинская. – В команду войдут 10 человек, ранее не знакомых
друг с другом, и будут создавать что-то новое – по своим направлениям.
А еще не так давно Варя побывала в «Сириусе». Но не по линии дизайна. Из всех образовательных программ центра Варя выбрала математику: «Первый этап – дистанционный. Проходишь курс два месяца, выполняешь задания, которые тебе высылают. Потом – дистанционная олимпиада. Если решил, выходишь на очный этап. Если и там решил – попадаешь в «Сириус»…